Vor wenigen Monaten war Gianluigi Donnarumma noch der gefeierte Held, als er mit seinen starken Leistungen zum Champions-League-Triumph von PSG beitrug. Nun könnte der Italiener vor einem Abschied stehen.

Die Anzeichen für einen Abschied des italienischen Fußball-Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verdichten sich. Nach Informationen der Sportzeitung "L'Equipe" wurde der 26 Jahre alte Keeper nicht in den Kader für den UEFA-Supercup gegen Europa-League-Champion Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) berufen.

Die Entscheidung von Trainer Luis Enrique erfolgt zwei Tage nach der Verpflichtung von Lucas Chevalier vom Ligue-1-Rivalen OSC Lille. Der 23-Jährige, der für bis zu 55 Millionen Euro an die Seine wechselte, ist offenbar als neue Nummer eins des Starensembles eingeplant.