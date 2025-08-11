Fußball
Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma offenbar aus Supercup-Kader gestrichen
Vor wenigen Monaten war Gianluigi Donnarumma noch der gefeierte Held, als er mit seinen starken Leistungen zum Champions-League-Triumph von PSG beitrug. Nun könnte der Italiener vor einem Abschied stehen.
Die Anzeichen für einen Abschied des italienischen Fußball-Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verdichten sich. Nach Informationen der Sportzeitung "L'Equipe" wurde der 26 Jahre alte Keeper nicht in den Kader für den UEFA-Supercup gegen Europa-League-Champion Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) berufen.
Die Entscheidung von Trainer Luis Enrique erfolgt zwei Tage nach der Verpflichtung von Lucas Chevalier vom Ligue-1-Rivalen OSC Lille. Der 23-Jährige, der für bis zu 55 Millionen Euro an die Seine wechselte, ist offenbar als neue Nummer eins des Starensembles eingeplant.
Das Wichtigste in Kürze
Keine Einigung im Vertragspoker
Donnarummas Vertrag in Paris läuft noch bis Juni 2026, eine Einigung über eine Verlängerung blieb bislang aus. PSG dürfte den Torhüter in diesem Sommer verkaufen wollen, andernfalls riskiert der Spitzenklub einen ablösefreien Abgang 2026.
Ein Transfer könnte sich jedoch schwierig gestalten: Ablöse und Gehalt des Europameisters von 2021 liegen hoch, und der Markt für einen Torhüter seiner Kategorie dürfte begrenzt sein.
Sportlich hatte Donnarumma in der Vorsaison großen Anteil am Gewinn des Triples. So war er etwa in der Champions League im Achtelfinale gegen den FC Liverpool mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner avanciert.