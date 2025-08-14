FC Bayern München: Ex-Spieler Mathys Tel Opfer von rassistischen Anfeindungen nach Elfer-Fehlschuss

Am Mittwoch unterlagen die Tottenham Hotspurs im UEFA-Supercup im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Mathys Tel vergab seinen Strafstoß – nun wird er im Netz rassistisch beleidigt.

Bis zur 84. Minute sah es für die Spurs hervorragend aus: Das scheinbar übermächtige Paris lag im Bluenergy Stadium mit 0:2 zurück. Doch fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit legte Vitinha auf den eingewechselten Kang-In Lee ab, der mit einem kraftvollen Flachschuss den Anschlusstreffer erzielte.

In der vierten Minute der Nachspielzeit kam es, wie es kommen musste: Ousmane Dembélé flankte präzise auf den ebenfalls eingewechselten Gonçalo Ramos, der mit einem wuchtigen Kopfball zum Ausgleich köpfte.

Da es im UEFA-Supercup keine Verlängerung gibt, ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Den ersten Fehlschuss leistete sich der Pariser Vitinha, der seinen schwach geschossenen Elfmeter rechts am Tor vorbeisetzte.

Den nächsten Fehlschuss leistete sich Micky van de Ven, der am neuen Pariser Keeper Lucas Chevalier scheiterte.

Als vierter Schütze trat der Ex-Bayern-Akteur Tel an: Nach ungewöhnlichem Anlauf schoss er den Ball links am Tor vorbei. Da anschließend alle weiteren Schützen trafen, sicherte sich Paris den UEFA-Supercup.