UEFA und Spielergewerkschaft FIFPro: Lösungen in der Termindebatte "wichtiger denn je"

Mit der Nations League, der Klub-Weltmeisterschaft und dem erweiterten Programm in der Champions League stoßen selbst Top-Profis an ihr physisches Limit. Nun haben sich die Spielergewerkschaft FIFPro und die UEFA zusammengesetzt, um konkrete Lösungen für diese Probleme zu finden.

In der Debatte über Terminflut im Fußball wollen die UEFA und der europäische Zweig der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro konkret an Entlastungen für die Profis arbeiten.

UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin erkannte die Notwendigkeit zum Schutz der Gesundheit der Spieler als zentrale Voraussetzung an.

FIFPro-Europe-Präsident David Terrier betonte dagegen den Nationalmannschaftsfußball als Säule und zentrale Kraft im europäischen Fußball.

Die beiden Spitzenfunktionäre erzielten laut einer UEFA-Mitteilung bereits in der vergangenen Woche am Rande der Sitzung der Verbandsexekutive in Tirana Einigkeit.