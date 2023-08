DFB-Frauen versichern Spanierinnen "vollen Support"

Saison 2001/02

Seit der Saison 2001/02 kommen während des Wettbewerbs ausschließlich Adidas-Bälle zum Einsatz. Auch das klassische Champions-League-Design mit Sternenlogo und saisonal wechselnden Farben wurde in jener Saison eingeführt. Mit dem "adidas Finale 1" wurde sowohl in der Gruppenphase, als auch in den K.o.-Runden sowie im Finale gespielt. © Bongarts/Getty Images