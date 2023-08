Luis Rubiales: Spanischer Verbandspräsident lehnt Rücktritt trotz Kuss-Skandal ab

Anzeige

Der Kuss-Skandal nach dem Finale der Fußball-WM der Frauen hat vorerst doch keine direkten Konsequenzen. Luis Rubiales lehnt einen Rücktritt als spanischer Verbandsboss ab.

Trotz seines übergriffigen Verhaltens beim WM-Finale verzichtet Luis Rubiales auf einen Rücktritt als Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF. Das teilte der 46-Jährige am Freitag auf einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes in Madrid mit.

Zuvor hatten unter anderem die Tageszeitungen "AS" und "Marca" berichtet, dass der Verbandsboss aufgrund des öffentlichen Drucks zurücktreten wolle. Diese Gerüchte dementierte Rubiales nun deutlich.

Nachdem Rubiales die Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Endspiel gegen England (1:0) fünf Tage zuvor unvermittelt auf den Mund geküsst hatte, entschuldigte er sich erneut für den Vorfall. Er rief den Zuhörern inmitten seiner Rede bei der Versammlung aber auch gleich fünfmal nacheinander zu: "Ich werde nicht zurücktreten."

Dabei erregte die Aktion zum Abschluss des Turniers in Australien und Neuseeland international Aufsehen und sorgte selbst in spanischen Regierungskreisen für Empörung. Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach von einer "inakzeptablen Geste", Felix Bolanos, Minister des Präsidialamtes, drohte am Donnerstag, die Regierung werde handeln, sollte der Verband nicht die nötigen Schritte tätigen.