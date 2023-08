Am 20. August erlebte der spanische Fußballverband sportlich den größten Erfolg seit mehr als zehn Jahren. Die Frauen-Mannschaft gewann überlegen und verdient den WM-Titel beim Turnier in Australien und Neuseeland.

Kuss-Skandal: Was sagt Rubiales?

Einen Schritt weiter ging sogar seine Mutter, Angeles Bejar. Sie sperrte sich Medienberichten zufolge gemeinsam mit ihrer Schwester in einer Kirche ein und verkündete, in Hungerstreik zu treten, "bis meinem Sohn Gerechtigkeit widerfährt".

Auch seine Familie äußerte sich. Rubiales' Cousine Demelza Bejar hielt eine flammende Rede zur Verteidigung des 46-Jährigen. "Ich finde es beschämend, dass eine ehrliche, loyale und legale Person so massiv gelyncht wird", sagte sie gegenüber spanischen TV-Sendern.

Kuss-Skandal: Was sagt Rubiales' Familie?

Kuss-Skandal: Wie reagiert Jennifer Hermoso?

In einem Instagram Live-Video direkt nach der Siegerehrung sagte Jenni Hermoso, dass ihr der Kuss "natürlich nicht gefallen" habe - "aber was hätte ich machen sollen?" Kurz darauf veröffentlichte der spanische Verband ein angebliches Statement von ihr, in der sie die Aktion herunterspielt. Diese Zitate stellten sich jedoch als gefälscht heraus.

Über die Spielergewerkschaft "Futpro" gab sie ein eigenes Statement heraus. Sie forderte eine Strafe für Hermoso und vor allem, dass "Maßnahmen ergriffen werden, um auch junge Frauen vor solchen Übergriffen zu schützen".