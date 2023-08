Neymar (Paris St. Germain)

Lionel Messi ist von PSG bereits in die USA zu Inter Miami gewechselt, nun könnte ein weiterer Superstar des Pariser Klubs den gleichen Weg antreten. Laut "El Mundo Deportivo" hat der New York City FC Interesse an einer Verpflichtung des Brasilianers Neymar angemeldet. Zwar hat der 31-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 bei PSG, er soll einem Wechsel gegenüber aber nicht abgeneigt sein. Auch PSG hätte wohl nichts dagegen, nach Messi einen weiteren Top-Verdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Gespräche sollen zwar noch nicht stattgefunden haben, doch die City Football Group, die neben dem New Yorker Klub auch Manchester City besitzt, soll offenbar bereits vorgefühlt haben. Für die US-Liga wäre Neymar der nächste große Transfer nach Messi, der Brasilianer hatte selbst schon einmal erklärt, gerne irgendwann in den USA spielen zu wollen. © IMAGO/ABACAPRESS