Dieses Jahr war Schüller von ihrer WM-Nominierung wohl weniger überrascht. Auch wenn sie hinter Alex Popp die Nummer zwei in der deutschen Sturm-Rangordnung ist, weiß Schüller um ihre Qualitäten als Edeljoker und könnte in den K.o.-Spielen den Unterschied machen. Bereits gegen Kolumbien zeigte sie nach ihrer Einwechslung eine gute Leistung mit vielen vielversprechenden Laufwegen.

"Ich habe, ehrlich gesagt, auch nicht damit gerechnet", sagte Lea Schüller 2017 zu ihrer ersten Nominierung in die Nationalmannschaft, damals noch unter der Leitung von Steffi Jones. Kurz vor der EM durfte sie vor fünf Jahren das erste Mal an einem Lehrgang teilnehmen - eine Überraschung für die damals 19-Jährige.

Mit ihrem Wechsel 2012 zur SGS Essen, die für ihre außergewöhnliche Talentförderung bekannt ist und auch Spielerinnen wie Lena Oberdorf oder Linda Dallmann zum Durchbruch verhalf, kam ihr die Idee, Profifußballerin zu werden, erst so richtig in den Sinn. Schüller machte dort schnell auf sich aufmerksam und kam im Alter von 16 Jahren zu ihrem Bundesliga-Debüt.

"In meiner Jugend war es nicht so, dass man gesagt hat: Es gibt Frauenfußball. Es wurden auch kaum Spiele im Fernsehen gezeigt. Deshalb war die Idee, tatsächlich Profi zu werden, für mich nie richtig greifbar."

Die sportliche Leiterin des FCB, Bianca Rech, bezeichnete sie damals als "Vollblutstürmerin, die den richtigen Riecher hat". Dieser Bezeichnung konnte Schüller in ihrer Anfangszeit an der Isar allerdings noch nicht ganz gerecht werden, sie brauchte ein wenig Eingewöhnungszeit und ihr Riecher kam ihr teilweise etwas abhanden.

In den ersten elf Spielen kam sie auf nur zwei Tore, wurde öfters auch nur eingewechselt. Ab Dezember 2020 startete sie bei Bayern dann aber durch, erzielte in den verbleibenden elf Spielen ganze 14 Treffer und etablierte sich als Stammspielerin.

Milliarden-Deal für Manchester United Manchester United hat einen neuen Ausrüstervertrag mit adidas unterschrieben. Die "Red Devils" kassieren in den kommenden zehn Jahren 900 Millionen Pfund (1,045 Mrd Euro). Der Trikot-Deal ist der teuerste in der Geschichte der Premier League, zum europäischen Spitzenplatz reicht es aber nicht. Die "Daily Mail" hat die Top 10 der lukrativsten Ausrüsterverträge zusammengetragen. (Stand August 2023)

Milliarden-Deal für Manchester United Manchester United hat einen neuen Ausrüstervertrag mit adidas unterschrieben. Die "Red Devils" kassieren in den kommenden zehn Jahren 900 Millionen Pfund (1,045 Mrd Euro). Der Trikot-Deal ist der teuerste in der Geschichte der Premier League, zum europäischen Spitzenplatz reicht es aber nicht. Die "Daily Mail" hat die Top 10 der lukrativsten Ausrüsterverträge zusammengetragen. (Stand August 2023)

Milliarden-Deal für Manchester United Manchester United hat einen neuen Ausrüstervertrag mit adidas unterschrieben. Die "Red Devils" kassieren in den kommenden zehn Jahren 900 Millionen Pfund (1,045 Mrd Euro). Der Trikot-Deal ist der teuerste in der Geschichte der Premier League, zum europäischen Spitzenplatz reicht es aber nicht. Die "Daily Mail" hat die Top 10 der lukrativsten Ausrüsterverträge zusammengetragen. (Stand August 2023) © 2023 Getty Images

In der Saison danach wurde Schüller mit 16 Treffern zur besten Torschützin der Liga, in der vergangenen Saison erzielte sie 14 Tore. Damit ist sie eine verlässliche Stürmerin, auch wenn sie noch die ein oder andere Chance mehr hätte nutzen können. Allerdings ist es nicht fair, Schüller nur an der Anzahl ihrer Tore zu messen, denn die 25-Jährige will auch im Spiel eingebunden sein und lässt sich häufig ins Mittelfeld fallen oder weicht auf die Flügel aus. Trotzdem ist Schüller sehr selbstkritisch, sagte nach der Saison 2021/22 trotz der Torjägerkanone:

"Ich habe kontinuierlich nicht so gut gespielt: Mal habe ich von Anfang an gespielt, dann wieder nicht. Wenn ich dann mal ein gutes Spiel gemacht habe, habe ich in der darauffolgenden Partie nicht von Beginn auf dem Platz gestanden. Zudem habe ich in allen wichtigen Spielen entweder nicht von Anfang an oder auf meiner Position gespielt."