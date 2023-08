Niederlande stürmen mit Rekordsieg ins WM-Achtelfinale

Anzeige

Mitfavorit Niederlande ist mit einem Rekordsieg erneut ins Achtelfinale der Fußball-WM gestürmt. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Andries Jonker bezwang den schon vor der Partie ausgeschiedenen WM-Neuling Vietnam locker mit 7:0 (5:0). Für die Vizeweltmeisterinnen von 2019 war es der höchste Sieg ihrer WM-Geschichte.

Die ehemalige Duisburgerin Lieke Martens (8.), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts (18.), die einst für Bayern München und den VfL Wolfsburg aktive Jill Roord (23.) und Danielle van de Donk (45.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Erneut Brugts (57.) und Roord (83.) legten nach.

Für Außenseiter Vietnam, der vor der WM einen Test gegen Deutschland in Offenbach nur knapp mit 1:2 verloren hatte, endete die erste WM mit null Punkten und 0:12 Toren.

Jonker, einst Co-Trainer bei den Bayern-Männern und Chef beim VfL Wolfsburg, hatte das Team erst im September 2022 übernommen. Bei der dritten WM-Teilnahme steht der Europameister von 2017 zum dritten Mal im Achtelfinale. Als Sieger der Gruppe E trifft Oranje dort am Sonntag in Sydney auf den Zweiten der Gruppe G - Schweden, Italien, Südafrika oder Argentinien. Zudem war es der bislang höchste Sieg beim WM-Turnier in Australien und Neuseeland.