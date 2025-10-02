Anzeige
WM-Qualifikation

DFB-Kader fix: Julian Nagelsmann holt Frankfurt-Neuling und verzichtet auf Routinier

  • Aktualisiert: 02.10.2025
  • 13:15 Uhr
  • SID

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt das Aufgebot für die wegweisenden Duelle in der WM-Qualifikation bekannt.

Mit Neuling Nathaniel Brown und fünf Rückkehrern will Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann das in Gefahr geratene WM-Ticket wieder greifbar machen. Prominentestes "Opfer" des Fehlstarts in die Qualifikation ist Stürmer Niclas Füllkrug.

Neben dem Frankfurter Linksverteidiger Brown stehen Nico Schlotterbeck, Ridle Baku, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha und Jonathan Burkardt wieder im 24er-Kader für die wegweisenden Duelle mit Luxemburg am 10. Oktober in Sinsheim und mit Nordirland drei Tage später in Belfast in der WM-Qualifikation. Das gab Nagelsmann am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt.

Brown war im Sommer in der Slowakei mit der U21-Nationalmannschaft Vizeeuropameister geworden. Nagelsmann nannte den 22-Jährigen ein "großes Talent".

"Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen", betonte der Bundestrainer: "Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt."

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur WM-Quali

  • Spielplan zur WM-Quali

Nagelsmann muss improvisieren

Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuß Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz oder Alternativen wie Benjamin Henrichs und Tim Kleindienst noch nicht wieder einsatzfähig.

Von den im September noch nominierten Spielern fanden neben dem verletzten Rüdiger und Füllkrug auch der unglückliche Debütant Nnamdi Collins, Maximilian Mittelstädt, Pascal Groß und Paul Nebel keine Berücksichtigung mehr. Weiter nicht dabei sind Leroy Sané, Robin Gosens oder Deniz Undav.

Die DFB-Auswahl steht nach dem 0:2 zum Start in der Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland unter Siegzwang. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die Endrunde. Zum Abschluss der Quali geht es im November nach Luxemburg und in Leipzig gegen die Slowakei.

Das Aufgebot im Überblick:

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München)

MITTELFELD: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)

ANGRIFF: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United)

