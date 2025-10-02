Borussia Mönchengladbach hat bei der Suche nach einem Virkus-Nachfolger offenbar einen Wunschkandidaten. Ein Ex-Fohle soll zurückkehren. Doch es gibt mehrere spannende Optionen. Nach dem Aus von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus benötigt Borussia Mönchengladbach schnellstmöglich einen Nachfolger, der den Verein wieder Rückenwind verleihen kann. Zwar hat Wunschkandidat Nils-Ole Book bereits abgesagt, jedoch sollen nun neue Namen hoch im Kurs stehen. Laut Informationen der "Bild" handelt es sich dabei unter anderem um Martin Stranzl. Der 45 Jahre alte Österreicher wäre für die Borussen eine echte Top-Lösung. Als ehemaliger Kapitän kennt Stranzl den Verein perfekt und besitzt zudem noch fachliche Kompetenz. Tatsächlich absolviert er gerade eine Ausbildung zum Diplom-Fußballmanager und soll diese Mitte Oktober abschließen. Interne Einblicke konnte er zudem im Rahmen eines Praktikums auf der Geschäftsstelle der Gladbacher erhaschen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann im Management eines Klubs arbeiten werde", erklärte er laut "Bild"-Angaben damals.

Gut möglich, dass sich sein Wunsch eher früher als später erfüllt. Stranzl war schon als Spieler ein absoluter Leader, der auch über unangenehme Dinge sprechen konnte und immer authentisch und konstruktiv blieb. Genau das benötigt Gladbach derzeit dringend.

Doppel-Lösung durch Schmadtke und Schlaudraff? Die Liste der möglichen Kandidaten ist allerdings lang: Laut "Kicker" steht auch ein Zusammenspiel zwischen Jörg Schmadtke und Jan Schlaudraff, beides ehemalige Borussen, zur Diskussion. Borussia Mönchengladbach: Virkus-Rücktritt kam zu spät – Kommentar

Die Bundesliga-Tabelle Schmadtke kommt dem gesuchten Profil eines Kandidaten "mit einer starken Persönlichkeit mit sportlicher Fachkompetenz" sehr nahe. Gemeinsam mit Schlaudraff, der als guter Freund von ihm gilt, könnte er eine Art Doppelspitze abgeben. Pikant: Nils Schmadtke, Sohn des Ex-Torhüters, hatte bis Juli 2024 als Sportdirektor für Gladbach gearbeitet, damals hatte aber die Zusammenarbeit mit Virkus "nicht gepasst". Auch ein Sondierungsgespräch mit Lutz Pfannenstiel habe es gegeben.

Sportliche Leitung soll zeitnah stehen Klar ist, dass Gladbach eine möglichst schnelle Lösung anpeilt. Das geht auch aus den Worten von Geschäftsführer Stefan Stegemann in der "Rheinischen Post" hervor. "Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen", verdeutlichte dieser. Wie genau die Rolle des Neuen aussehen wird, ist offen. "Ob das ein Sportgeschäftsführer ist oder ein Sportdirektor, hängt davon ab, welches Profil wir finden - und welches Profil Interesse hat, für Borussia diesen Job zu übernehmen. Dann geht es darum, dass diese Person die sportlichen Strukturen für die nächsten Jahre plant. Wie diese dann aussehen sollen, ist wiederum Teil der Gespräche", sagte Stegemann. Dieser hatte vor einem Jahr die Nachfolge des langjährigen Finanz-Geschäftsführers Stephan Schippers übernommen. FC Bayern: Sieg in Zypern zeigt Lernkurve von Kompany

Was Vincent Kompany besser macht als im ersten Jahr Geleitet werde die Suche von Stegemann selbst, Geschäftsführer Markus Aretz und Kaderplaner Steffen Korell. "Wir sondieren, führen Gespräche und bereiten eine Entscheidung vor, welche wir dann gemeinsam mit Präsidium und Aufsichtsrat treffen", machte Stegemann deutlich.