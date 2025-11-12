DFB-Team: Aleksandar Pavlovic im Interview: "So ein Typ werde ich nie sein"

Anzeige

Anzeige

© 2025 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Aleksandar Pavlovic: "Ein Augenblick, den man nie vergisst" ran: Herr Pavlovic, Sie sind erst 21 Jahre jung und gerade in Ihre zweite volle Proﬁsaison gestartet, trotzdem fühlt es sich von außen so an, als wären Sie schon ewig dabei. Geht es Ihnen auch so? Aleksandar Pavlovic: Ja, einerseits schon, andererseits habe ich noch so viel vor mir. Ich fühle mich einfach wohl und habe Spaß am Fußball. ran: Vor knapp zwei Jahren, am 8. Oktober 2023, haben Sie Ihr erstes Proﬁspiel für den FC Bayern gemacht, wurden beim 8:0 gegen Darmstadt in der 77. Minute eingewechselt. Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern? Pavlovic: Als mein Name von der Bank aufgerufen wurde… Das ist ein Augenblick, den man nie vergisst! Ich habe mich sehr gefreut, das war natürlich besonders für mich. Mönchengladbach vs. Köln: RefCam hautnah bei Derby-Ausraster

FC Bayern Deutschland: DFB-Team mit Manuel Neuer, Lennart Karl und Tom Bischof zur WM 2026? ran: Viel passiert seitdem, oder? Pavlovic: (Lacht) Schon sehr viel, sehr viel Schönes! ran: Sie wurden nach einer recht kurzen Proﬁzeit früh zur Nationalmannschaft eingeladen. Aktuell herrscht rund um den Kölner Said El Mala und Ihren Bayern- Kollegen Lennart Karl die Diskussion, ob es nicht zu schnell geht. Sie haben die Erfahrung gemacht: Welche Vorteile hat es, früh in der Nationalmannschaft dabei zu sein? Pavlovic: Es hilft schon sehr, mal reinzuschnuppern. Zu fühlen, wie es ist, ob man mithalten kann oder nicht. Man sammelt schon sehr gute Eindrücke. Aber am Ende entscheidet der Bundestrainer, wer eingeladen wird und wer nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nations League wie EM? Nagelsmann fordert DFB-Stars

ran: Gibt es Nachteile? Fühlt es sich manchmal auch zu schnell an? Pavlovic: Also für mich nicht. Ich glaube, bei jedem überwiegt die Freude, eingeladen zu werden. Mir hat es zumindest nicht geschadet. ran: Wie sind Sie persönlich mit dem Druck, der mit all der Öffentlichkeit und Erwartungshaltung einhergeht, umgegangen? Pavlovic: Gott sei Dank war ich schon immer ein Typ, der den Druck nicht so verspürt. Ich habe mich mehr gefreut, dass ich zeigen kann, was ich draufhabe. Druck war für mich nicht dabei. ran: Im kommenden Sommer steht die WM an. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Viele Länderspiele auch nicht. Jetzt noch zwei Qualifikationsduelle, dann im März zwei Spiele und dann geht es schon in die unmittelbare Vorbereitung. Wie sehr ist das Turnier schon in Ihrem Kopf? Pavlovic: Wir schauen jetzt erstmal auf die zwei sehr wichtigen Spiele, die anstehen. Die sind ja nicht ganz irrelevant für die WM. Nach der dann hoffentlich erfolgreichen Qualifikation geht es Step by Step. ran: Trotz der Schnelllebigkeit des Fußballs strahlen Sie eine unglaubliche Ruhe aus – vor allem mit dem Ball am Fuß. Wieso sind Sie augenscheinlich so ein entspannter Typ? Pavlovic: Ich war schon immer ein Spieler, der sehr viel Ruhe am Ball hatte und so das Spiel auch beruhigen kann. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern bei mir. Das wird immer so sein.

DFB-Team: Das fordert der Bundestrainer von El Mala und Karl

Anzeige

Aleksandar Pavlovic: "Eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch" ran: Was bringt Sie denn aus der Ruhe? Pavlovic: Schwierige Frage für mich, da fällt mir spontan nichts Besonderes ein. Außer wenn mich jemand nervt oder frech wird (lacht). ran: Wer nervt Sie in der Mannschaft am meisten? Pavlovic: Da kommt es zum Glück nicht so oft vor (lacht). Da sind eher viele Späße dabei. ran: Dreht sich bei Ihnen auch abseits des Platzes alles um Fußball oder schaffen Sie es auch mal, komplett abzuschalten? Pavlovic: Fußball ist irgendwie immer dabei. Aber man schafft es schon mal mit Familie und Freunden ein bisschen davon wegzukommen. Das ist manchmal auch schön! ran: Sie gelten am Bayern-Campus mittlerweile als großes Vorbild, wie eben der Weg zur Proﬁmannschaft gelingen kann. Diesen Schritt haben lange Zeit vor Ihnen nur wenige Spieler gemeistert. Macht Sie das stolz? Pavlovic: Sehr, sehr stolz. Wenn die jungen Spieler zu einem aufschauen können, sieht man sich auch ein wenig selbst bestätigt. Ich selber habe die Proﬁs früher immer bewundert. Da ist es natürlich etwas Besonderes, wenn man weiß, dass man andere motivieren kann.

Anzeige

ran: Wie stark sind Sie dem Campus und den jungen Spielern noch verbunden? Pavlovic: Ich versuche, so oft es geht zu den Spielen am Campus zu kommen und sie zu unterstützen. Wenn hin und wieder ein paar Jungs bei uns mittrainieren, gebe ich gerne Tipps und rede mit ihnen. Ich kenne das noch von mir selbst, dass das sehr guttut. ran: Von Ihnen gibt es dieses wunderbare Foto als Balljunge bei der Meisterfeier auf dem Rasen mit Franck Ribery. Vom Balljungen zum Stammspieler beim größten Verein Deutschlands – fast schon hollywoodreif, ﬁnden Sie nicht? Pavlovic: Ja, das ist eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Schöner geht es eigentlich gar nicht. So fühlt es sich auch an. ran: Aktuell läuft es in München grandios. Für den Verein, aber auch für Sie persönlich. Insbesondere in den wichtigen Spielen wie gegen Paris oder Dortmund standen Sie über 90 Minuten auf dem Platz. Was macht Ihre aktuelle Form aus? Pavlovic: Ich bin super drauf und es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken. Ob bei Bayern oder hier bei der Nationalmannsaft. Ich versuche, meinen Teil beizutragen, dass wir erfolgreich sind. Und ja, das klappt sehr gut! ran: 16 Siege aus den ersten 16 Spielen, das war bzw. ist ein europäischer Rekord. Wie sehr war das Thema innerhalb der Mannschaft? Pavlovic: Wir hatten es alle schon im Hinterkopf, aber wirklich Thema war es nicht. Man will nie ein Spiel verlieren oder Unentschieden spielen. Immer nur gewinnen, das zählt. Bei uns lässt der Hunger nicht nach. Aber jetzt ist die Serie ja leider gerissen. ran: Erste Krise? Pavlovic: (Lacht) Nein. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber jetzt wird weitergemacht und im nächsten Spiel holen wir wieder drei Punkte.

Anzeige

Aleksandar Pavlovic mit viel Lob für Kompany und Nagelsmann ran: Was ist das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft und was davon können Sie auf die Nationalelf übertragen? Pavlovic: Das Team- und Gemeinschaftsgefüge. Zusammen verteidigen, zusammen offensiv angreifen. Als Mannschaft alles reinhauen. Das ist das Wichtigste. ran: Vor der Saison wurde von vielen Seiten die Breite des Kaders kritisiert. Ist das in der aktuellen Phase vielleicht sogar eine Stärke, weil das Team bei Ausfällen enger zusammenrückt? Pavlovic: Ja, auf jeden Fall. Jamal (Musiala), Phonzie (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) und Hiroki (Ito, Anmerkung d. Red.) sind immer noch nicht fit und es klappt trotzdem gut. Es ist schön zu sehen, wie wir als Mannschaft funktionieren. Egal, wer spielt, es ist einfach super. Und wenn Jamal, Phonzie und Hiroki dann noch zurückkommen, kann es nur noch besser werden! ran: Wie schwer wird es denn, in eine funktionierende Mannschaft zurückzukommen und sich in der Startelf zu integrieren? Pavlovic: Ich bin mir sicher, dass sie das zu schaffen werden und freue mich, wenn sie wieder zurück sind.

Anzeige

FC Bayern: Jamal Musiala schmeißt Musikbox an - Alphonso Davies feierts

ran: Wie sehr vermissen Sie insbesondere Musiala auf dem Rasen vor Ihnen? Pavlovic: Sehr! Vor allem, ihn mit Bällen zu füttern. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft. ran: Präsident Herbert Hainer hat zuletzt gesagt, Vincent Kompany könnte eine Ära beim FC Bayern prägen wie einst Pep Guardiola oder Jupp Heynckes. Große Worte in München! Was macht Kompany zu einem Trainer, der vermeintlich eine so große Zukunft vor sich hat? Pavlovic: Egal ob im Training oder im Spiel: Er hat immer diesen Willen, diesen Ehrgeiz, erfolgreich zu sein. Er gibt uns immer gute Impulse, macht ein sehr gutes Training und es macht sehr viel Spaß, unter ihm zu spielen. ran: Wie sehr sind Kompany und Julian Nagelsmann vergleichbar? Was ist vielleicht auch der größte Unterschied? Pavlovic: Beides sind erstmal super Trainer. Nationalmannschaft und FC Bayern, größer geht es eigentlich nicht. Das ist nicht so einfach und bedeutet viel Verantwortung und viel Druck. Bei beiden spürt man das aber nie. News zur WM-Qualifikation im Ticker

Anzeige

Aleksander Pavlovic über Verletzungen: "Ich war nie anfällig" ran: Nagelsmann zeigte am Montag auf der Auftakt-Pressekonferenz eine enorme Klarheit und tätigte deutliche Ansagen in Richtung euch Spielern. Nehmen Sie ihn derzeit anders wahr als zuvor? Pavlovic: Julian war immer so. Er hat uns immer klar gesagt, was er haben will und was er von uns erwartet. Dass er das nun wieder so offen kommuniziert, finde ich gut. ran: In der Nationalmannschaft haben Sie die letzten beiden Spiele von Beginn an und fast über die gesamte Zeit bestritten. Sehen Sie sich schon als Stammspieler? Pavlovic: Der Deinition nach könnte ich 'Ja' sagen, oder? Aber ich schaue wirklich von Spiel zu Spiel, von Training zu Training. Jeder Moment ist eine Chance, dem Trainer die Entscheidung so leicht wie möglich zu machen, mich aufzustellen. ran: In der vergangenen Saison wurden Sie noch oft von Erkrankungen oder kleineren Verletzungen ausgebremst. Themen, die Sie endlich ad acta legen können. Wie sehr hat Sie es gestört, als "anfällig" zu gelten? Pavlovic: Ich war nie anfällig, ich hatte nie eine Muskelverletzung oder sowas. Das waren immer Verletzungen, für die man nichts kann. Beim Schlüsselbeinbruch hat mich jemand geschubst und ich bin draufgefallen. Beim Bruch der Augenhöhle habe ich einen Ellbogen abbekommen. Solche Dinge passieren im Fußball. Aber deswegen bin ich ja nicht anfällig. Aktuell läuft es super, ich bin topfit und gesund. Toi, toi, toi, dass es so bleibt.

DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs 1 / 9 © Imago DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs

Im November 2018 wurden erstmals elf Spieler sowie ein Trainer in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. Bei der Gala im April 2019, bei der die Legenden geehrt wurden, erhielt die Hall of Fame seither jedes Jahr neue Mitglieder. Nun wurde auch Bastian Schweinsteiger zusammen mit fünf weiteren Persönlichkeiten aufgenommen. Die Auswahl würdigt herausragende Leistungen im deutschen Fußball – sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene. ran zeigt alle Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Fußballmuseums. (Stand: 06.10.2025) © IMAGO/WEREK Männer, Aufnahmejahr 2018

Franz Beckenbauer

Sepp Maier

Paul Breitner

Andreas Brehme

Fritz Walter

Lothar Matthäus

Matthias Sammer

Günter Netzer

Gerd Müller

Helmut Rahn

Uwe Seeler

Sepp Herberger © imago images Männer, Aufnahmejahr 2019

Jürgen Klinsmann

Oliver Kahn

Hans-Jürgen Dörner

Wolfgang Overath

Helmut Schön © imago images Frauen, Aufnahmejahr 2019

Silke Rottenberg

Doris Fitschen

Steffi Jones

Nia Künzer

Renate Lingor

Silvia Neid

Martina Voss-Tecklenburg

Bettina Wiegmann

Inka Grings

Heidi Mohr

Birgit Prinz

Tina Theune © imago images Männer, Aufnahmejahr 2020

Berti Vogts

Andreas Möller

Michael Ballack

Klaus Fischer

Rudi Völler © imago/Photosport Männer, Aufnahmejahr 2021

Miroslav Klose

Jürgen Kohler

Horst Eckel

Joachim Streich

Udo Lattek © imago sportfotodienst Männer, Aufnahmejahr 2022

Bernd Schuster

Karl-Heinz Rummenigge

Philipp Lahm © imago images Frauen, Aufnahmejahr 2022

Nadine Angerer

Ariane Hingst

Christa Kleinhans

Anne Trabant-Haarbach

Bärbel Wohlleben © imago/WEREK Männer, Aufnahmejahr 2023/ 2024

Bastian Schweinsteiger

Bert Trautmann

Guido Buchwald

Horst Hrubesch

Otto Rehhagel

Jupp Heynckes

Anzeige

ran: In der Jugend waren Sie oft der Kleinste. Sie haben mal gesagt: "Ich kam spät in die Pubertät, war körperlich schwach. Die anderen hatten schon alle Bärte und ich war gefühlt noch 1,20 Meter!“ War diese Erfahrung etwas, das Ihnen langfristig geholfen hat? Pavlovic: Ja, auf jeden Fall. Das waren Zeiten, in denen ich es nicht so einfach hatte. In der U15 habe ich nicht so viel gespielt, war immer der Kleinste und Schwächste. Da habe ich aber auch gelernt, mit solchen Situationen umzugehen und mich trotzdem durchzusetzen. Ich bin immer drangeblieben, habe hart an mir gearbeitet und bin dann etwas später als die anderen noch gewachsen. ran: Ist diese Körperlichkeit noch immer ein Thema, an dem Sie viel arbeiten? Pavlovic: Ja, absolut. Wir haben bei Bayern super Athletiktrainer, die ein tolles Programm für uns haben. Es ist alles gut getaktet, ob Kraftraum oder für Beweglichkeit. Physio ist für die Muskeln ebenfalls sehr wichtig. Ich bin da auf einem ganz guten Weg.

Anzeige

Aleksander Pavlovic: "Mein Idol ist Cristiano Ronaldo" ran: Beim öffentlichen Training zu Beginn der Woche waren 4.000 Fans, überwiegend Kinder, dabei, die die Namen der Spieler geschrien haben – viele auch Ihren. Wie gehen Sie mit dieser Berühmtheit um? Pavlovic: Ich find’s schön, wenn vor allem Kinder unsere Namen rufen. Ich war da nicht anders, als ich klein war. Aber wir alle sind nicht nur Fußballer, sondern auch Menschen. Das vergisst man leider oft. Ich wurde so erzogen, bodenständig zu bleiben. Ich bin nichts Besonderes, das Wort 'Berühmtheit' gilt für mich nicht. ran: Sie sagen es schon: Sportler werden oft auf ihre Rolle auf dem Platz reduziert und wahrgenommen. Wie möchten Sie als Mensch gesehen werden? Pavlovic: Als ganz normaler Mensch. Ein cooler, lustiger Typ, der immer nett ist.

Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vor dem DFB-Debüt 1 / 24 © Getty Images/imago Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vorm DFB-Debüt

Kölns Shootingstar Said El Mala (li.) wurde für die DFB-Länderspiele im November 2025 erstmals zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Der 19-Jährige hat bislang nur neun Bundesliga-Spiele bestritten und steht nun vor dem DFB-Debüt. ran zeigt die deutschen Nationalspieler mit der geringsten Bundesliga-Erfahrung vor dem ersten A-Länderspiel. (Stand: 7. November 2025, Quelle: transfermarkt.de) © imago Michael Rummenigge

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12

DFB-Debüt am: 26. Oktober 1983

Verein: FC Bayern München © IMAGO/Schirner Sportfoto Karl Allgöwer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12

DFB-Debüt am: 19. November 1980

Verein: VfB Stuttgart © 2014 Getty Images Jonas Hector

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 11

DFB-Debüt am: 14. November 2014

Verein: 1. FC Köln © 2025 Getty Images Said El Mala

Bundesliga-Einsätze vor dem möglichen DFB-Debüt: 9

DFB-Debüt möglicherweise gegen Luxemburg (14. November 2025) oder die Slowakei (17. November 2025)

Verein: 1. FC Köln © 2016 Getty Images Serge Gnabry

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 9

DFB-Debüt am: 11. November 2016

Verein: SV Werder Bremen © Getty Images Zoltan Sebescen

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8

DFB-Debüt am: 23. Februar 2000

Verein: VfL Wolfsburg © IMAGO/Sportfoto Rudel Fredi Bobic

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8

DFB-Debüt am: 12. Oktober 1994

Verein: VfB Stuttgart © imago/Laci Perenyi Lukas Sinkiewicz

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 3. September 2005

Verein: 1. FC Köln © imago sportfotodienst Günter Netzer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965

Verein: Borussia Mönchengladbach © imago sportfotodienst Rudolf Nafziger

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965

Verein: FC Bayern München © IMAGO/Schirner Sportfoto Franz Beckenbauer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 6

DFB-Debüt am: 26. September 1965

Verein: FC Bayern München © imago/Horstmüller Wolfgang Overath

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: 1. FC Köln © IMAGO/Horstmüller Werner Krämer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: MSV Duisburg © imago/Horstmüller Stan Libuda

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: FC Schalke 04 © 2008 Getty Images Marko Marin

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 4

DFB-Debüt am: 27. Mai 2008

Verein: Borussia Mönchengladbach © 2021 Getty Images David Raum

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3

DFB-Debüt am: 5. September 2021

Verein: 1899 Hoffenheim © 2025 Getty Images Yann Bisseck

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3

DFB-Debüt am: 23. März 2025

Verein: 1. FC Köln © Bongarts Arne Friedrich

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 2

DFB-Debüt am: 21. August 2002

Verein: Hertha BSC © 2021 Getty Images Karim Adeyemi

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 5. September 2021

Verein: Red Bull Salzburg © 2020 Getty Images Robin Gosens

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 3. September 2020

Verein: Atalanta Bergamo © 2014 Getty Images Shkodran Mustafi

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 13. Mai 2014

Verein: Sampdoria Genua © Bongarts Thomas Hitzlsperger

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 9. Oktober 2004

Verein: Aston Villa © Bongarts Robert Huth

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 18. August 2004

Verein: FC Chelsea

Anzeige

ran: Gibt es besondere Werte oder Lebensregeln, nach denen Sie sich richten? Pavlovic: Immer freundlich sein, immer nett grüßen. Das sind für mich Selbstverständlichkeiten, die jeder haben sollte. ran: Welche Person – ob im Fußball oder im Privaten – hat Sie menschlich am meisten geprägt? Pavlovic: Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Seitdem ich klein bin, schaue ich zu ihm hoch. Dieser Arbeitswille und dieses 'Niemals Aufgeben' haben mich sehr geprägt. Er hat damit alles erreicht, was es zu erreichen gibt. ran: Vom Wesen ist Cristiano Ronaldo aber ein etwas anderer Typ als Sie. Ist diese sehr selbstbewusste Art, manche würden es gesunde Arroganz nennen, etwas, das sie lernen wollen? Pavlovic: Nein, so ein Typ werde ich nie sein. Ich brauche nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich will nur auf dem Platz zeigen, was ich draufhabe. ran: Jetzt stehen noch zwei sehr wichtige WM-Qualiﬁkationsspiele für das DFB-Team an. Der Druck bleibt bis zum Schluss groß. Nach der Niederlage in Bratislava gab es hierzulande schon Panik, die WM im schlimmsten Fall zu verpassen. Gab es solche Ängste auch in der Mannschaft? Pavlovic: Wir haben dieses eine Spiel verloren und das war auch einfach nicht gut von uns. Punkt, Aus. Da gibt es keine Ausreden. Am Ende wissen wir aber, was wir können, was wir besser machen müssen und auch wozu wir in der Lage sind. In den letzten Länderspielen ist uns das schon teilweise gelungen. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir auch in den letzten beiden Spielen alle alles geben und keine Zweifel aufkommen lassen.

Aleksander Pavlovic: "Will der beste Sechser der Welt werden" ran: Die WM-Euphorie ist hierzulande nach den letzten Auftritten allerdings wieder etwas gesunken. Die Hoffnung, den Titel zu gewinnen, ist eher gering. Können Sie das verstehen? Pavlovic: Es ist noch viel Zeit. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, ist alles möglich. Und es kann nur helfen, wenn Fans und Mannschaft gute, positive Laune haben. ran: Wie ist denn die Laune in der Mannschaft? Pavlovic: Die ist schon mal sehr gut!

Anzeige

U21: Karl und El Mala - so lief der Austausch mit Nagelsmann