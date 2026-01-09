WM 2026: Hier wohnen die Top-Teams während des Turniers

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Quartier für die Fußball-WM 2026 bekanntgegeben: North Carolina ist das Ziel. Bei anderen Mannschaften wird noch gezittert, ob sie ihr Wunschziel auch bekommen. Von Maximilian Kayser Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr "Team Base Camp" für die WM 2026 bekanntgegeben. Spätestens das berühmt-berüchtigte Campo Bahia, in dem die Deutschen beim Titelgewinn 2014 ihr Basisquartier hatten, zeigte, wie wichtig eine gute Unterkunft bei einer Weltmeisterschaft sein kann. 2026 geht es nun zunächst nach North Carolina. Dort wird der DFB-Tross in der Stadt Winston-Salem im Hotel "The Graylyn Estate" wohnen und auf dem Gelände der Wake Forest University trainieren. Diese liegt nur wenige Minuten von der Unterkunft entfernt. WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft

WM 2026: FIFA gibt WM-Spielplan bekannt - DFB-Spiele terminiert - alle News und Updates Auch die anderen 47 Teams standen oder stehen vor der schweren Aufgabe, ein Base Camp zu finden - gerade bei der geographischen Größe dieses Turniers eine knifflige Aufgabe. Die FIFA hatte im Vorfeld mögliche Quartiere bekanntgegeben, aber nur ein Team darf pro Ort sein Basislager haben. Pikant: Falls sich mehrere Mannschaften für einen Standort interessieren, wird der Weltverband nach der Weltrangliste sowie der Lage der Gruppenspielorte den Zuschlag verteilen. Insgesamt gibt es in den USA, Kanada und Mexiko 62 von der FIFA ausgesuchte Optionen. Deutschland wählte keine davon und machte mit Winston-Salem sein eigenes Ding.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: England, Niederlande und Argentinien an der gleichen Stadt interessiert Diese Regelung könnte unter anderem England zum Verhängnis werden: Kansas City war der von Nationaltrainer Thomas Tuchel und seinem Team präferierte Ort für das Base Camp. Zentral in den USA gelegen, könnte man von dort alle Spielorte gleich schnell erreichen. Nach der Auslosung ist aber klar, dass die Engländer Spiele in Dallas, Boston und New Jersey haben werden. Gleichzeitig hat Argentinien seine Spiele direkt in Kansas City sowie in Texas. Der amtierende Weltmeister soll daher selbst in Kansas City seine Zelte aufschlagen wollen, wie "The Kansas City Star" berichtet. Als Zweiter in der Weltrangliste würde das Team um Lionel Messi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Zuschlag vor England erhalten. WM 2026: Wieder Riesenärger! Geänderte Anstoßzeiten stoßen TV-Sendern sauer auf Gleichzeitig sollen laut "The Guardian" auch die Niederlande an Kansas City interessiert sein - mit einem Gruppenspiel dort sowie zwei in Texas hat "Oranje" ein ähnliches Pensum wie die Argentinier. Entscheidet sich der Weltmeister pro Kansas City, müssten die Niederländer aber wohl auch weichen. England soll sich mittlerweile nach neuen Base Camps an der Ostküste umschauen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weltranglistenerster Spanien hat zwei Städte im Blick Laut einem Report von "El Pais" schwankt Spanien aktuell zwischen zwei Städten: Chicago und Atlanta. Der Weltranglistenerste spielt direkt zwei Spiele in der letztgenannten Stadt, dazu kommt ein Gruppenspiel in Guadelajara in Mexiko. Chicago ist dabei dennoch die erste Wahl der Spanier, weil dort die Trainingsmöglichkeiten besser seien.

DFB-Team: Ein Schloss! Das wird Deutschlands WM-Quartier

- Anzeige -

Brasilien und Frankreich könnten bei New York unterkommen Als Weltranglistenfünfter kann sich auch Brasilien sein Base Camp vermutlich ohne Probleme aussuchen. Laut der brasilianischen Sportseite "UOL Esporte" ist dabei Morris County die aktuelle Top-Wahl der Selecao. Der Bezirk ist vor den Toren von New Jersey und New York gelegen, das Team könnte auf dem Trainingsgelände der New York Red Bulls trainieren. Brasilien spielt seine Vorrundenpartien in New Jersey, Philadelphia und Miami und sollte daher gute Chancen auf das gewünschte Base Camp haben. Frankreich soll laut "L'Equipe" ebenfalls aktuell Gespräche mit den NY Red Bulls sowie dem New York City FC führen, um deren Trainingsplätze während der Weltmeisterschaft nutzen zu können. Die "Equipe Tricolore" möchte ebenfalls in der Nähe von New York ihr Base Camp aufschlagen. Die FIFA gibt drei mögliche Base Camps rund um das Gebiet New York / New Jersey an - es ist also gut möglich, dass der Weltverband dem Wunsch beider Nationen nachkommt. Würde es nach der Weltrangliste gehen, hätte Frankreich als Dritter den Vorteil.

- Anzeige -