Der Traditionsverein darf sich über eine ordentliche Finanzspritze freuen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund verkündete Eintracht Frankfurt (ab 19:50 Uhr LIVE hier im kostenlosen Stream) die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit der Deutschen Bank. Seit dem 1. Juli 2020 trägt das frühere Frankfurter Waldstadion offiziell den Namen "Deutsche Bank Park". Der vor knapp sechs Jahren abgeschlossene Vertrag hatte eine Laufzeit bis 2027 und sicherte Eintracht Frankfurt jährliche Einnahmen von rund 5,5 Millionen Euro. Zuvor lagen die jährlichen Zahlungen der Commerzbank bei rund vier Millionen Euro.

Mit dem neuen Vertrag bewegt sich der Klub in deutlich höhere finanzielle Größenordnungen. Offizielle Angaben liegen zwar nicht vor, nach Recherchen des "kicker" sollen die Hessen jedoch für die Namensrechte am Stadion sowie weitere werbliche Leistungen im Gesamtpaket bis 2035 mindestens 100 Millionen Euro erhalten. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Angesichts der gesamtwirtschaftlich angespannten Lage stellt dies einen bemerkenswerten Vertragsabschluss dar.

SGE über Partnerschaft: "Sie bildet ein zentrales Fundament unserer strategischen Entwicklung" In der anlässlich der Vertragsverlängerung mit der Deutschen Bank veröffentlichten Pressemitteilung bezeichnet Eintracht Frankfurt die Vereinbarung als den umfangreichsten Kooperationsvertrag der Klubgeschichte. "Die Verbindung mit der Deutschen Bank ist für uns in vielerlei Hinsicht besonders – sie steht für Vertrauen, Weitsicht und gemeinsame Werte", sagt Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Schnee-Chaos in der Bundesliga: Auch Bremen-Spiel abgesagt - welche Partien noch betroffen sind

"Sie bildet ein zentrales Fundament unserer strategischen Entwicklung – wirtschaftlich, infrastrukturell und mit Blick auf unsere Ambitionen im nationalen wie internationalen Wettbewerb." "Die vorzeitige Verlängerung ist ein starkes Bekenntnis zur Region, zum Standort Frankfurt und zur engen Verbindung zweier starker Marken. Sie hat große Tragweite und ist maßgeblich für den langfristigen Kurs der Eintracht."

Deutsche Bank mehr als nur Namensgeber fürs Stadion Die Deutsche Bank fungiert nicht nur als "Offizieller Banking-Partner" der Eintracht und Namensgeber des Stadions. In der Pressemitteilung führt der Klub zudem aus: "Über die klassischen Banking-Leistungen hinaus wird die Partnerschaft künftig auch im sportlichen Bereich des Klubs noch sichtbarer. Die Deutsche Bank belegt den Ärmel der Trainings- und Aufwärmbekleidung der Profimannschaften der Männer und Frauen, der U 21 sowie ab der kommenden Saison auch des Nachwuchsleistungszentrums." Auch von Christian Sewing, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, gibt es lobende Worte: "Eintracht Frankfurt ist ein außergewöhnlicher Verein mit internationalem Anspruch, regionaler Stärke und klarer Haltung – das passt hervorragend zu uns."