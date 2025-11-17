WM-Qualifikation: Österreich mit unerwartetem Stressfaktor vor entscheidendem Spiel

Der ÖFB steht vor seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998. Vor dem abschließenden Qualifikationsspiel erlebte das Team jedoch unerwartete Strapazen.

von Malte Ahrens

Die österreichische Nationalmannschaft steht vor ihrer ersten WM-Teilnahme seit dem Turnier 1998 in Frankreich. Doch vor dem entscheidenden Spiel gab es nun einen ungewöhnlichen Zwischenfall, der im Umfeld für Unruhe sorgte.

Wie die österreichische "Krone" berichtet, musste das Flugzeug nach dem Spiel gegen Zypern verspätet ihre Rückreise antreten.

Am Flughafen in Pafos gab es demnach Chaos rund um das Gepäck der Österreicher. Das Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen war zu viel und so musste umdisponiert werden.

Das Beladen dauerte offenbar mehr als zwei Stunden länger als geplant und die wartenden Spieler mussten in der Zeit bangen, dass ihr Koffer auf der Insel stehen bleiben würde.