Österreich mit Problemen bei der Ausreise
WM-Qualifikation: Österreich mit unerwartetem Stressfaktor vor entscheidendem Spiel
- Veröffentlicht: 17.11.2025
- 16:29 Uhr
- Malte Ahrens
Der ÖFB steht vor seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998. Vor dem abschließenden Qualifikationsspiel erlebte das Team jedoch unerwartete Strapazen.
Die österreichische Nationalmannschaft steht vor ihrer ersten WM-Teilnahme seit dem Turnier 1998 in Frankreich. Doch vor dem entscheidenden Spiel gab es nun einen ungewöhnlichen Zwischenfall, der im Umfeld für Unruhe sorgte.
Wie die österreichische "Krone" berichtet, musste das Flugzeug nach dem Spiel gegen Zypern verspätet ihre Rückreise antreten.
Am Flughafen in Pafos gab es demnach Chaos rund um das Gepäck der Österreicher. Das Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen war zu viel und so musste umdisponiert werden.
Das Beladen dauerte offenbar mehr als zwei Stunden länger als geplant und die wartenden Spieler mussten in der Zeit bangen, dass ihr Koffer auf der Insel stehen bleiben würde.
WM-Qualifikation: Spieler von Österreich bleiben "geschont"
Das Übergewicht veranlasste die Crew laut dem Bericht dazu, 45 Gepäckstücke wieder auszuladen. Bei der Landung stellte sich dann heraus, dass die Koffer von allen Spielern aber dabei waren.
Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte seine Sachen auch bekommen, allerdings musste Aufsichtsrat-Chef Josef Pröll auf seinen Koffer warten.
Laut Angaben aus dem Kreis des Teams waren die Stars um Marko Arnautovic erst gegen 5 Uhr morgens in ihren Betten. Und das vor dem entscheidenden Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in Wien am Dienstag (20:45 Uhr, im Liveticker auf ran.de).
Beide Mannschaften gewannen ihre Spiele und stehen sich jetzt am letzten Spieltag der Gruppe H gegenüber. Den Österreichern würde ein Unentschieden für die WM-Qualifikation reichen.