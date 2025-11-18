DFB-Erkenntnisse: Rüdiger als großer Verlierer - Nagelsmanns Entscheidungen sitzen

Anzeige

Nagelsmann erreicht das Team, seine Maßnahmen greifen Für die überzeugende Vorstellung trotz der prekären Ausgangslage erhielt natürlich vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann viel Lob - zurecht. "Jeder wollte heute ein Zeichen setzen, jeder wusste, was auf dem Spiel steht", sagte Kapitän Joshua Kimmich nach Schlusspfiff im "ZDF". Worte, die ganz klar als Lob und Anerkennung für die Ansprache der Verantwortlichen um den Bundestrainer zu verstehen sind.

Spielplan

Tabelle

Der 38-Jährige ließ seine Zweifler deutlich verstummen, mitverantwortlich dafür waren einige Personalentscheidungen für das Spiel gegen die Slowakei, die allesamt voll aufgingen. Trotz der schwachen Leistung in Luxemburg, ließ Nagelsmann Routinier Leon Goretzka auch in Leipzig von Beginn an spielen und wurde vom Münchner bestätigt. Goretzka zeigte sich in diesem Schlüsselspiel für den DFB wieder gewohnt lauf- und zweikampfstark (ran-Note 2). Zudem bereitete der 30-Jährige das zwischenzeitliche 2:0 von Serge Gnabry durch einen perfekten Pass in die Tiefe ideal vor.

Wichtig auch für die Team-Chemie: Nagelsmann konnte es sich aufgrund des 4:0-Halbzeitstandes leisten, Felix Nmecha schon ab der 46. Minute zu bringen, obwohl dieser zunächst noch den Kürzeren im teaminternen Duell mit Goretzka gezogen hatte. Der Dortmunder wurde letztlich für Aleksandar Pavlovic eingewechselt, spielte dann nicht statt, sondern mit Goretzka. Als wären diese Entscheidungen nicht schon alle positiv genug für Nagelsmann, gelang ihm mit RB-Profi Assan Ouedrago quasi noch ein "Local Player Move", der voll aufging. In der 77. Minute kam der ehemalige Schalker als Joker zu seinem Länderspieldebüt, keine 120 Sekunden später erzielte der 19-Jährige sein erstes Tor für die A-Nationalmannschaft.

Beeindruckendes DFB-Comeback: Leroy Sane liefert Während der ehemalige Schalker Ouedraogo sich seine ersten Sporen im DFB-Team verdient, ist mit Leroy Sane ein anderes ehemaliges S04-Juwel quasi auf Comeback-Tour im Kreise der Nationalmannschaft. Der frühere Münchner, für die Länderspiele im September und Oktober 2025 von Nagelsmann nicht nominiert, ist so etwas wie der große Gewinner der Länderspiele in Luxemburg (2:0) und gegen die Slowakei (6:0).

Beim zähen Sieg in Luxemburg bereitete der Galatasaray-Profi das 1:0 kurz nach der Pause vor, beim Kantersieg gegen die Slowaken war der Flügelflitzer sogar an drei Toren direkt beteiligt. Damit gab der 29-Jährige auf sportlichem Wege die richtige Antwort darauf, dass Nagelsmann während seiner Nicht-Nominierungen im September und Oktober damit argumentierte, Sane würde ja jetzt "nur" noch in der Türkei spielen. Dass Sane aber unabhängig seines aktuellen Klubs für das DFB-Team eine Verstärkung darstellen kann, daran besteht spätestens seit den Partien in Luxemburg und Leipzig kein Zweifel mehr.

Rüdiger als Verlierer: Tah und Schlotterbeck als stabiles Abwehrduo Nach drei Gegentoren in den ersten zwei Qualifikationsspielen zur WM-Endrunde 2026 ist Deutschlands Defensive endlich wieder ein Bollwerk. Vier Mal in Folge stand bei Torhüter Oliver Baumann die Null - alle vier Partien gewann das DFB-Team letztlich auch. Beginnend mit dem 4:0-Heimsieg über Luxemburg, setzte Nagelsmann auf das Innenverteidiger-Duo Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Auf Anhieb zeigten sich die beiden gut aufeinander abgestimmt und ließen zuletzt kaum noch etwas von den gegnerischen Offensivabteilungen zu.

Entsprechend selbstbewusst äußern sie sich nun auch zur Perspektive des DFB-Teams. "Wenn wir so spielen wie heute und noch einige verletzte Spieler zurückkehren, ist es egal, ob der 46. der Weltrangliste kommt oder der Erste - dann können wir jeden Gegner schlagen", sagte Schlotterbeck. Und der Dortmunder darf sich wohl große Hoffnungen machen, perspektivisch mit Tah die DFB-Innenverteidigung zu bilden. Während man die beiden als Gewinner der zurückliegenden vier Länderspiele im Herbst 2025 betrachten kann, könnte im Umkehrschluss Routinier Antonio Rüdiger quasi der Verlierer in Abwesenheit sein, wenn es um einen Stammplatz in Richtung WM-Endrunde geht. Der 32-Jährige fällt ohnehin noch ein paar Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung aus, und vor allem war er schon zuletzt bei der Nationalmannschaft häufiger Unsicherheitsfaktor statt Abwehrchef. Gut möglich also, dass der gebürtige Berliner sich nach seiner Genesung bei Nagelsmann erst einmal wieder hinten anstellen bzw. neu anbieten muss.

Endlich wieder ein Klasse-Neuner: Woltemade schon jetzt als DFB-Lebensversicherung Das Jammern kann endlich aufhören! Deutschland hat mit Nick Woltemade wieder einen echten Neuner, einen Torjäger. Der 23-Jährige ist der Shootingstar des deutschen Fußballs im Kalenderjahr 2025. Innerhalb von noch nicht mal zwölf Monaten hat es der gebürtige Bremer zum 95-Millionen-Mann und zur festen Größe im DFB-Team geschafft. Und nicht nur das. Sowohl nach seinem Blockbuster-Wechsel vom VfB Stuttgart nach Newcastle als auch in der deutschen Nationalmannschaft knipst der 1,98-Meter-Hüne (fast) auf Anhieb. Zuletzt traf Woltemade in drei Länderspielen in Folge, auswärts in Luxemburg sorgte er mit seinem ersten Doppelpack im Nationaltrikot höchstpersönlich für den 2:0-Erfolg.

Da Woltemade auch in Newcastle sofort Fuß fassen konnte und in 14 Pflichtspielen schon sechs Mal traf, kann Nagelsmann auch perspektivisch sehr sicher mit ihm als Mittelstürmer für die WM planen. Zumal die Breite auf dieser Position aktuell nicht wirklich gegeben ist. Niclas Füllkrug spielt in England bei seinem Klub West Ham United selten überzeugend und ist aktuell verletzt, Tim Kleindienst fällt bei Borussia Mönchengladbach ebenfalls noch verletzungsbedingt aus. Somit spricht neben seinen Toren auch die mangelnde Konkurrenz für Woltemade als größte Stürmer-Hoffnung mit Blick auf die WM 2026.

Gala hin oder her: Slowakei war so kein Gradmesser Obwohl die Grundstimmung nach der 6:0-Gala gegen die Slowakei verständlicherweise positiv ist und auch sein darf, hat auch diese Medaille zwei Seiten. Zur realitätsgestützten Einordnung gehört nämlich auch, dass diese Slowakei vom Montagabend vieles war, aber kein echter Gradmesser für das DFB-Team. "Deutschland hat uns total zerstört. Wir waren nicht in der Lage, unsere beste Leistung zu zeigen", musste der slowakische Abwehrstar David Hancko sichtlich geknickt eingestehen. Auch auf deutscher Seite zeigte man sich über manche Situation der Gäste im Spiel verwundert. "Bei meinem Tor hatte ich komischerweise gar keinen Gegenspieler", sagte Woltemade nach Schlusspfiff.

