WM-Qualifikation: DFB-Team könnte von Italien-Debakel profitieren

Für Deutschland steht das Entscheidungsspiel um die direkte WM-Qualifikation bevor. Italien hat dieses Duell in seiner Gruppe bereits verloren. Das könnte nun zum Vorteil für die DFB-Auswahl werden.

von Malte Ahrens

Die italienische Nationalmannschaft muss nach der 1:4-Niederlage gegen Norwegen um Superstar Erling Haaland den Umweg über die Playoffs gehen, um sich für die WM 2026 zu qualifizieren.

Die Niederlagen, die den Italienern das eingebracht hat, könnte sich dabei auch positiv auf das DFB-Team auswirken.

Sollte Deutschland sein Duell gegen die Slowakei (heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn) gewinnen, würde man nicht nur direkt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert sein, sondern auch zurück in die Top-9 der Weltrangliste rutschen.