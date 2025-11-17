Weltrangliste könnte sich ändern
WM-Qualifikation: DFB-Team könnte von Italien-Debakel profitieren
- Veröffentlicht: 17.11.2025
- 15:53 Uhr
- Malte Ahrens
Für Deutschland steht das Entscheidungsspiel um die direkte WM-Qualifikation bevor. Italien hat dieses Duell in seiner Gruppe bereits verloren. Das könnte nun zum Vorteil für die DFB-Auswahl werden.
von Malte Ahrens
Die italienische Nationalmannschaft muss nach der 1:4-Niederlage gegen Norwegen um Superstar Erling Haaland den Umweg über die Playoffs gehen, um sich für die WM 2026 zu qualifizieren.
- WM-Qualifikation: Deutschland gegen die Slowakei heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn
- U21-EM-Quali: Georgien vs. Deutschland am Dienstag ab 17:30 Uhr live auf Joyn
Die Niederlagen, die den Italienern das eingebracht hat, könnte sich dabei auch positiv auf das DFB-Team auswirken.
Sollte Deutschland sein Duell gegen die Slowakei (heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn) gewinnen, würde man nicht nur direkt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert sein, sondern auch zurück in die Top-9 der Weltrangliste rutschen.
Deutschland bei Sieg unter den 12 Losen in Topf eins
Aus diesem Ranking werden die Italiener durch die deutliche Niederlage herausfallen. Deutschland hätte damit bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. einen Platz in Lostopf eins sicher. Damit würde man den schwersten Losen in der Gruppenphase entgehen.
Im ersten Lostopf sind die drei Gastgeber sowie die neun bestplatzierten Nationen der Weltrangliste gesetzt.