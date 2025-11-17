Anzeige
Weltrangliste könnte sich ändern

WM-Qualifikation: DFB-Team könnte von Italien-Debakel profitieren

  • Veröffentlicht: 17.11.2025
  • 15:53 Uhr
  • Malte Ahrens

Für Deutschland steht das Entscheidungsspiel um die direkte WM-Qualifikation bevor. Italien hat dieses Duell in seiner Gruppe bereits verloren. Das könnte nun zum Vorteil für die DFB-Auswahl werden.

von Malte Ahrens

Die italienische Nationalmannschaft muss nach der 1:4-Niederlage gegen Norwegen um Superstar Erling Haaland den Umweg über die Playoffs gehen, um sich für die WM 2026 zu qualifizieren.

Die Niederlagen, die den Italienern das eingebracht hat, könnte sich dabei auch positiv auf das DFB-Team auswirken.

Sollte Deutschland sein Duell gegen die Slowakei (heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn) gewinnen, würde man nicht nur direkt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert sein, sondern auch zurück in die Top-9 der Weltrangliste rutschen.

Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Deutschland vs. Slowakei, heute ab 20:45 Uhr auf Joyn

Das Endspiel in der WM-Quali LIVE im Stream auf Joyn.

Deutschland bei Sieg unter den 12 Losen in Topf eins

Aus diesem Ranking werden die Italiener durch die deutliche Niederlage herausfallen. Deutschland hätte damit bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. einen Platz in Lostopf eins sicher. Damit würde man den schwersten Losen in der Gruppenphase entgehen.

Im ersten Lostopf sind die drei Gastgeber sowie die neun bestplatzierten Nationen der Weltrangliste gesetzt.

