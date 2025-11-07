Anzeige
Fußball

DFB: Einstimmige Bestätigung - Bernd Neuendorf bleibt Präsident des DFB

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 12:24 Uhr
  • SID

Bernd Neuendorf hat den krisengeplagten DFB als Präsident wieder aus den Negativschlagzeilen geführt. Nun wurde er für eine zweite Amtszeit bestätigt.

Bernd Neuendorf bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 64-Jährige, der den Verband seit März 2022 führt, wurde beim Bundestag am Freitag von den Delegierten einstimmig in seinem Amt bis ins Jahr 2029 bestätigt.

Der gebürtige Dürener, früher Journalist und Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen, hatte keinen Gegenkandidaten.

Neuendorf hat den einst krisengeplagten DFB in den vergangenen Jahren in ruhigere Fahrwasser gebracht und finanziell konsolidiert.

Bevor er an die Spitze kam, war der Verband von zahlreichen Skandalen erschüttert worden. Die drei Vorgänger Neuendorfs (Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel, Fritz Keller) mussten allesamt zurücktreten.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Neuendorf: "Der DFB hat seine Reputation wiederhergestellt"

"Wir haben die zurückliegende Legislaturperiode genutzt und den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert - atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich", sagte Neuendorf: "Der DFB hat seine Reputation wiederhergestellt. Er ist wieder ein verlässlicher Partner."

Der Verband stehe wieder "für solides Arbeiten" und "einen klaren Weg". In der neuen Amtsperiode wolle der DFB "nicht nur verwalten, sondern gestalten".

Mit Blick in die Zukunft will Neuendorf die Professionalisierung der Frauen-Bundesliga, die Nachwuchsförderung und die Stärkung des Amateurbereichs voranbringen. Zudem soll in Zusammenarbeit mit der Politik die Infrastruktur verbessert werden.

Von den Nationalmannschaften der Frauen und Männer wird die Zugehörigkeit zur Weltspitze erwartet. Zudem erwägt Neuendorf in seiner kommenden Amtszeit eine Bewerbung um die Ausrichtung der Männer-WM 2038 oder 2042.

Auch interessant: FC Bayern München: Journalist entschuldigt sich für Eklat nach Diaz-Foul - News und Gerüchte

News und Videos
Upamecano
News

Upamecano bald weg? Das wären Bayerns Alternativen

  • 07.11.2025
  • 14:33 Uhr
Xhaka und Arteta im August 2022
News

Arteta: Xhaka "hat mich zu einem besseren Trainer gemacht"

  • 07.11.2025
  • 14:31 Uhr
Der 17-jährige Karl wird erstmals für die U21 berufen
News

Karl und Ibrahimovic erstmals für U21 nominiert

  • 07.11.2025
  • 14:13 Uhr
Die FIFA gibt den Auslosungstermin bekannt
News

WM-Quali: Play-off-Auslosung noch im November

  • 07.11.2025
  • 14:11 Uhr
Jackson Irvine stand im Mittelpunkt eines Streits
News

Post gegen Irvine: St. Pauli sanktioniert Aufsichtsrat

  • 07.11.2025
  • 14:00 Uhr
Bernd Neuendorf will die Frauen-Liga stärken
News

DFB-Bundestag gibt grünes Licht für "Frauen-DFL"

  • 07.11.2025
  • 13:43 Uhr
BVB-Trainer Kovac fordert Konzentration
News

BVB-Trainer Kovac erwartet "heißen Tanz" in Hamburg

  • 07.11.2025
  • 13:42 Uhr
Alexander Nübel
News

Zwischen allen Stühlen: Was passiert mit Keeper Nübel?

  • 07.11.2025
  • 13:28 Uhr
Eberl (l.) und Dreesen
News

Verteidiger im Visier? FCB offenbar an Ex-Bundesliga-Profi dran

  • 07.11.2025
  • 12:48 Uhr
Luis Díaz verletzt Achraf HakimiUpdate
News

Drohungen gegen Diaz: Journalist entschuldigt sich

  • 07.11.2025
  • 12:18 Uhr