Nach England-Blamage - Harry Kane kritisiert Schiedsrichterin: "Wenn man die Regeln kennt..."

Die englische Nationalmannschaft um Trainer Thomas Tuchel und Bayern-Star Harry Kane muss bei einem Freundschaftsspiel eine 1:3-Blamage zu Hause gegen den Senegal hinnehmen. Dafür haben die Weltstars nach Spielende eine Schuldige gefunden.

In exakt einem Jahr startet die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. 365 Tage vor dem großen Highlight hängt der Haussegen bei der englischen Nationalmannschaft mächtig schief.

Denn nachdem zuletzt die Leistung bereits gegen Andorra (1:0-Sieg) nicht gepasst hat, war beim Testspiel gegen Senegal in Nottingham auch das Ergebnis eine herbe Enttäuschung. Nach der 1:3-Niederlage war bei den Engländern der Tenor ähnlich: Schiedsrichterin Stephanie Frappart hatte großen Anteil an der klaren Niederlage.

Was war passiert? Beim Stand von 1:2 erzielte Jude Bellingham in der 84. Minute das vermeintliche 2:2, die Schiedsrichterin nahm das Tor allerdings nach minutenlangem Videostudium zurück. Levi Colwill war bei der Vorarbeit wohl mit dem Arm am Ball - die Bilder waren aber alles andere als eindeutig.

"Wenn man die Regeln kennt, ist das kein Handspiel", sagte Bayern-Star Harry Kane nach dem Spiel bei "ITV". "Das bringt uns zurück ins Spiel und vielleicht können wir weitermachen und das Spiel gewinnen, also ist es ein wichtiger Moment", führte Kane fort.