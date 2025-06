Luciano Spalletti hat seinen Rauswurf als Italiens Nationaltrainer selbst angekündigt - und der Nachfolger steht offenbar schon bereit. Claudio Ranieri, zuletzt Coach des Rio-Weltmeisters Mats Hummels bei der AS Rom, soll seinen Trainerruhestand noch einmal verschieben und "Retter in der Not" werden.

Der Coach, dessen größter Erfolg der überraschende Meistertitel 2016 in der englischen Premier League mit Leicester City ist, hatte nach dem Aufstieg mit Cagliari Calcio bereits im vergangenen Jahr seinen Abschied angekündigt, ehe er im November zum dritten Mal die Roma übernahm und auf Platz fünf führte. Danach sollte eigentlich endgültig Schluss sein, Ranieri wollte nur noch nebenbei als Berater helfen.

Jetzt wartet offenbar die nächste Rettungsmission: Spalletti hatte nach dem 0:3-Fehlstart in die WM-Qualifikation in Norwegen am Sonntag berichtet, dass er nach der zweiten Partie gegen Moldau entlassen werde.

Verbandschef Gabriele Gravina, der trotz harscher Kritik nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der EM in Deutschland gegen die Schweiz an ihm festgehalten hatte, steht unter enormem Druck: Es droht der Weg in die Playoffs um das WM-Ticket - und womöglich die dritte Weltmeisterschaft in Folge als Zuschauer.