Polen: Nach Zoff mit Robert Lewandowski - Nationaltrainer Michal Probierz tritt zurück

"Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlusts in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, meine Tätigkeit in der polnischen Nationalmannschaft einzustellen, solange er im Amt ist", schrieb Lewandowski auf "X".

"Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es in der gegenwärtigen Situation die beste Entscheidung zum Wohle der Nationalmannschaft wäre, wenn ich von meinem Amt als Trainer zurücktreten würde", erklärte Probierz.

Der 36-Jährige fehlt auch schon im aktuellen Aufgebot Polens für die Länderspiele in der WM-Qualifikation im Juni 2025. Nun dürfte sich der Machtkampf zugunsten von Lewandowksi entschieden haben, denn Probierz erklärte offiziell seinen Rücktritt.

Das Verhältnis zwischen Lewandowski und der restlichen Mannschaft soll zerrüttet sein, auch weil der ehemalige Kapitän mit seiner Art oftmals für Ärger in der Kabine sorgte.

Der Journalist erklärt: "Ich habe gehört, dass die Mannschaft die Entscheidung akzeptiert und begrüßt, gerade, weil Piotr Zieliński (neuer Kapitän, Anm. d. Red.) in der Mannschaft sehr beliebt ist. Viele Spieler vermeiden es aber zu sagen, dass sie froh sind, dass Robert weg ist. Sie haben Respekt vor ihm."

In dem Bericht heißt es: "Es gab kein nervöses Umherschauen, um zu sehen, wie man reagieren sollte, es gab sofort Applaus." Auch Sebastian Staszewski von "Meczyki.pl" bestätigt die Aussage.

Zuvor tauchten weitere Infos auf, die es in sich hatten. Laut dem polnischen Portal "Przeglad Sportowy Onet" reagierten die Mitspieler von Lewandowski freudig auf die Rücktritts-Entscheidung des Stürmerstars.

Polen: Probierz plante Kapitäns-Aus von Lewandowski bereits

Unter Probierz, der seit September 2023 im Amt war, startete die polnische Mannschaft zuletzt mit zwei Siegen gegen Litauen (1:0) und Malta (2:0) in die WM-Qualifikation, verlor aber anschließend mit 1:2 in Finnland - allerdings ohne Lewandowski, der sein Fehlen in der Nationalmannschaft mit Müdigkeit nach dem Saisonende begründet hatte.

Der langjährige Torjäger von Bayern München, der seit 2022 für den FC Barcelona aufläuft, kämpfte in der Endphase der Saison beim spanischen Meister auch mit einer Muskelverletzung. Beim polnischen Sender "TVP Sport" hatte Lewandowski berichtet, dem Trainer mitgeteilt zu haben, "sich körperlich, aber vor allem mental nicht gut" zu fühlen.