WM-Quali: "Schwieriges Telefonat" - Thomas Tuchel streicht Trent Alexander-Arnold aus England-Kader
- Veröffentlicht: 30.08.2025
- 15:01 Uhr
- ran.de
Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert seinen Kader für die anstehende WM-Quali. Real-Star Trent Alexander-Arnold sucht man dabei vergeblich.
Schwierige Zeiten für Trent Alexander-Arnold. Der Abwehrspieler muss derzeit sowohl bei seinem Klub Real Madrid als auch in der englischen Nationalmannschaft um seinen Platz kämpfen.
Der 26-Jährige, der im Sommer vom FC Liverpool zu den Spaniern wechselte, startete zunächst vielversprechend und absolvierte die Klub-WM als Stammspieler. Beim LaLiga-Auftakt gegen CA Osasuna wurde er dann nach 68 Minuten ausgewechselt, beim zweiten Ligaspiel gegen Real Oviedo saß er sogar bis kurz vor Schluss auf der Bank.
Die Lage verschärfte sich nun, als England-Trainer Thomas Tuchel Alexander-Arnold aus dem Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Serbien strich.
Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Kaders begründete Tuchel seine Entscheidung mit dem Wunsch nach einem "konkurrenzfähigeren Kader". Die Absage übermittelte er dem Verteidiger dabei am Telefon. Kein einfaches Gespräch.
"Ich habe mit Trent gesprochen. Es war ein schwieriges Telefonat, aber ich wollte, dass er es von mir hört. Er wusste das zu schätzen und hat deutlich gemacht, dass er unbedingt zurückkommen und für England spielen möchte", erklärte der Cheftrainer.
Eine finale Entscheidung gegen Alexander-Arnold sei dies aber mitnichten. "Es ist alles möglich, aber es ist eine Entscheidung, die vom Wettbewerb abhängt. Und um den Wettbewerb ein wenig spannender zu machen. In erster Linie denke ich, dass Trent ein Spieler ist, der das Vertrauen und die Liebe seines Trainers und seiner Teamkollegen sowie seines Vereins, seines Landes und der Fans spüren muss. Das braucht er", betonte Tuchel.
Alexander-Arnold mit Schwächen in der Rückwärtsbewegung
Überraschend kommt die Nicht-Nominierung derweil nicht unbedingt. Bereits im Juni hatte sich Tuchel kritisch zu den mangelhaften Fähigkeiten Alexander-Arnolds in der Rückwärtsbewegung geäußert.
"Ich sehe, dass er sich manchmal stark auf seine Offensivleistungen verlässt und der Defensivdisziplin und -arbeit nicht so viel Bedeutung beimisst. Er hat über so viele Jahre hinweg einen großen Einfluss auf Liverpool gehabt ... Wenn er diesen Einfluss auch in der englischen Nationalmannschaft haben will, muss er die Defensive sehr, sehr ernst nehmen", sagte Tuchel seinerzeit.
Für die rechte Abwehrseite hat Tuchel derweil übrigens Reece James vom FC Chelsea und erstmalig auch Tottenham-Verteidiger Djed Spence nominiert.