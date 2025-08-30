Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert seinen Kader für die anstehende WM-Quali. Real-Star Trent Alexander-Arnold sucht man dabei vergeblich.

Schwierige Zeiten für Trent Alexander-Arnold. Der Abwehrspieler muss derzeit sowohl bei seinem Klub Real Madrid als auch in der englischen Nationalmannschaft um seinen Platz kämpfen.

Der 26-Jährige, der im Sommer vom FC Liverpool zu den Spaniern wechselte, startete zunächst vielversprechend und absolvierte die Klub-WM als Stammspieler. Beim LaLiga-Auftakt gegen CA Osasuna wurde er dann nach 68 Minuten ausgewechselt, beim zweiten Ligaspiel gegen Real Oviedo saß er sogar bis kurz vor Schluss auf der Bank.

Die Lage verschärfte sich nun, als England-Trainer Thomas Tuchel Alexander-Arnold aus dem Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Serbien strich.

Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Kaders begründete Tuchel seine Entscheidung mit dem Wunsch nach einem "konkurrenzfähigeren Kader". Die Absage übermittelte er dem Verteidiger dabei am Telefon. Kein einfaches Gespräch.

"Ich habe mit Trent gesprochen. Es war ein schwieriges Telefonat, aber ich wollte, dass er es von mir hört. Er wusste das zu schätzen und hat deutlich gemacht, dass er unbedingt zurückkommen und für England spielen möchte", erklärte der Cheftrainer.