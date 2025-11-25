- Anzeige -
- Anzeige -
WM 2026

Cristiano Ronaldo: FIFA verhängt überraschend milde Strafe nach Platzverweis gegen Irland

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 08:58 Uhr
  • SID/ran

Cristiano Ronaldo flog im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellenbogenschlag vom Platz. Nun wurde bekannt, wie lange "CR7" gesperrt wird.

Milde Strafe für einen Superstar!

Wegen eines Ellenbogenschlags gegen Dara O’Shea hatte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bei der 0:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 13. November die Rote Karte gesehen.

Ein solches Vergehen wird dem Regelwerk der FIFA zufolge eigentlich mit mindestens drei Spielen Sperre bestraft. Was bedeuten würde, dass der Portugiese die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr verpasst hätte.

Tatsächlich wurde Ronaldo vom Weltverband jetzt auch für drei Spiele gesperrt. Allerdings wurden zwei Spiele dieser Sperre von der FIFA nur auf Bewährung verhängt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Ronaldo hat seine Sperre bereits abgesessen

Einem Einsatz Ronaldos zum Start der WM-Gruppenphase steht von Seiten des Weltverbandes nach aktuellem Stand also nichts im Wege, sollte er sich in den kommenden Monaten vorbildlich verhalten.

Seine Sperre hat er bereits beim 9:1-Sieg der Portugiesen im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien abgesessen.

"Wenn Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort abgesessen werden", teilte die FIFA in einem Pressestatement auf "SID"-Anfrage mit.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ronaldo will bei der WM Geschichte schreiben

Ronaldo war gegen Irland in seinem 226. Länderspiel erstmals im Trikot der Seleção vom Platz geflogen.

Es war der 13. Platzverweis seiner Profikarriere. Der portugiesische Verband hatte anschließend angekündigt, gegen eine längere Sperre des mehrfachen Weltfußballers kämpfen zu wollen.

Ronaldo hat bei der Weltmeisterschaft 2026 die Chance, Geschichte zu schreiben. Als erster Fußballer würde er seine sechste WM bestreiten.

Fakten zum WM-Pokal
News

Klarheit für DFB-Team - FIFA bestätigt Lostöpfe für WM 2026

  • 25.11.2025
  • 19:37 Uhr
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 25.11.2025
  • 15:47 Uhr
2247032568
News

Hammerlos(e): Italiens Weg zur WM wird steinig

  • 25.11.2025
  • 15:46 Uhr
Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Nagelsmann freut sich über verschärften Konkurrenzkampf

  • 25.11.2025
  • 15:38 Uhr
SOCCER - 2025 FIFA U17, U 17 World Cup DOHA,QATAR,24.NOV.25 - SOCCER - FIFA Under 17 World Cup Qatar 2025, Austria vs Italy. Image shows the rejoicing of team AUT. PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GE...
News

"Meilenstein der ÖFB-Historie": U17 lässt Österreich jubeln

  • 25.11.2025
  • 10:46 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Umfrage: Nur wenige Deutsche trauen DFB-Elf den WM-Titel zu

  • 25.11.2025
  • 06:13 Uhr
Deutschland Italien Nations League
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 23.11.2025
  • 18:33 Uhr
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
News

Freund: WM-Quali von Österreich "bedeutet mir viel"

  • 22.11.2025
  • 06:31 Uhr
71369615
News

Kommentar: Darum sollten wir Italien beide Daumen drücken

  • 21.11.2025
  • 12:09 Uhr
Hans Sarpei
News

Sarpei schießt gegen Kramer: "Heul leise"

  • 20.11.2025
  • 23:38 Uhr