- Anzeige -
- Anzeige -
Sperre auf Bewährung

Cristiano Ronaldo und die WM 2026: Rote Karte - Begnadigung ist eine Farce - Kommentar

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 15:57 Uhr
  • Daniel Kugler

Die FIFA verhängt gegen Cristiano Ronaldo nach seiner Tätlichkeit nur eine Sperre auf Bewährung. Eine Entscheidung, die einen faden Beigeschmack hinterlässt. Ein Kommentar.

von Daniel Kugler

Durchatmen bei Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kann wider Erwarten beim WM-Auftakt doch dabei sein.

Für seinen Ellbogenschlag im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) in der vergangenen Länderspielpause hatte Ronaldo Rot gesehen, von der FIFA wurde nun aber nach einem Einspruch durch den portugiesischen Verband eine überraschende Strafe verhängt.

Statt der erwarteten drei Spiele Sperre, die auch den WM-Auftakt eingeschlossen hätten, wurde die Strafe überraschend auf ein Spiel (das 9:1 gegen Armenien) und zwei weitere auf Bewährung verkürzt.

Die Entscheidung wirft kein gutes Licht auf die Entscheidungsträger des Weltverbandes.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Ronaldo: FIFA führt eigene Regularien ad absurdum

Eigentlich ist der Sachverhalt nach den FIFA-Regeln eindeutig.

Gemäß Kapitel 2, Artikel 14(i) des Disziplinarreglements werden Spieler "für mindestens drei Spiele oder einen angemessenen Zeitraum wegen Aggression, einschließlich Ellbogenstößen, Schlägen, Tritten, Bissen, Spucken oder [anderweitigem] Schlagen eines Gegners" gesperrt.

Der Platzverweis nach der Tätlichkeit gegen den Iren Dara O'Shea lässt eigentlich keinen Raum für Interpretationen zu. Entsprechend bricht der Weltverband im Fall des Superstars mit seinen eigenen Regularien.

Eine Extrawurst für einen der größten Namen der Branche, der mit dann 41 Jahren in seine letzte WM gehen wird. Für andere Stars - geschweige denn "normale" Spieler - wäre das wohl nicht so abgelaufen.

Eine kontroverse Entscheidung, die auch mit Blick auf Ronaldos Besuch eines von US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgerichteten Banketts im Weißen Haus vor wenigen Tagen in einem anderen Licht erscheint.

Trump eine Einflussnahme auf die FIFA-Entscheidung zu unterstellen, wäre zwar reine Spekulation. Die Verkürzung der Ronaldo-Sperre ist aber auch im Interesse des US-Präsidenten - der will schießlich die besten Spieler bei "seiner" WM sehen, bringen die doch das meiste Geld.

Es bleibt ein fader Beigeschmack.

Mehr News und Videos
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 26.11.2025
  • 16:12 Uhr
Neymar im Einsatz für den FC Santos
News

WM in Gefahr: Neymar erneut schwer verletzt

  • 26.11.2025
  • 16:03 Uhr
UEFA Champions League - Borussia Dortmund - Schachtar Donezk am 29.01.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund
News

Star-Flucht im Sommer? Mehrere BVB-Stars könnten wohl gehen

  • 26.11.2025
  • 16:02 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Überragender Adeyemi, eiskalter Guirassy

  • 26.11.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069595333
News

Presse zerreißt Pep: "Arroganzanfall" gegen Bayer

  • 26.11.2025
  • 15:59 Uhr
Längere Zwangspause nach OP: Jonas Wind
News

Oberschenkel-OP: Wölfe vorerst ohne Wind

  • 26.11.2025
  • 15:59 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 26.11.2025
  • 15:56 Uhr
Brand (l.) im EM-Halbfinale gegen Spanien
News

Brand fiebert Heimspiel entgegen: "Kulisse wird sehr cool"

  • 26.11.2025
  • 15:47 Uhr
2244591720Update
News

"Unbegreiflich": Hoeneß schießt gegen FC Barcelona

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - wann spielen Stuttgart und Freiburg?

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr