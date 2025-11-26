Borussia Dortmund hat in der Champions League deutlich gewonnen, trotzdem bleibt es unruhig bei den "Schwarz-Gelben". Auch wegen möglicher Abgänge von mehreren Top-Stars. von Malte Ahrens Droht dem BVB im Sommer der Abgang von gleich mehreren Star-Spielern? Laut "Bild" soll die Zukunft von gleich drei Leistungsträgern über die Saison hinaus offen sein. Und das, obwohl in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal von 18 Spielen nur zwei verloren gingen. Highlights der Champions League - u.a. Arsenal vs. Bayern: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Vor allem lag das an der guten Frühform von Stürmer Serhou Guirassy, der Rückkehr von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und an den Leistungen von Flügelspieler Karim Adeyemi. ran blickt auf den aktuellen Stand bei den genannten Kandidaten.

Nico Schlotterbeck Bei dem Innenverteidiger reißen die Gerüchte über einen Bayern-Wechsel nicht ab. Als er 2022 zu den Dortmundern gewechselt ist, soll der ehemalige FCB-Sportchef Hasan Salihamidzic auch Kontakt mit dem 25-Jährigen gehabt haben und der Nationalspieler "Brazzo" damals offenbar auch zuhause besucht haben. Ein Wechsel zu Dortmund war da allerdings bereits mündlich zugesagt, heißt es in dem Bericht weiter. Schlotterbeck wollte seine Zusage nicht brechen und wechselte vom SC Freiburg zu den "Schwarz-Gelben". Durch einen möglichen Abgang von Dayot Upamecano, dessen Vertrag ausläuft, könnte die Tür in München allerdings vier Jahre später wieder aufgehen. Der Linksfuß hat seine Leistungen bei den Dortmundern auf ein konstantes Level gebracht und leistet sich kaum Ausrutscher. Daher hat auch Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Villarreal in der Champions League betont, dass man sich für den Nationalspieler "wirtschaftlich bewegen" werde. Die Verhandlungen laufen schon eine Weile. Die Leistungen seit seiner Rückkehr im September geben der Spielerseite gute Argumente für ein lukratives Angebot. Der BVB kämpft um seinen Führungsspieler. Bis zur endgültigen Unterschrift darf man sich aber nicht sicher sein, den Eckpfeiler auch über den Sommer 2026 hinaus zu halten.

Karim Adeyemi Der 23-Jährige war durch seine Verurteilung wegen illegalen Waffenbesitzes zuletzt negativ in den Schlagzeilen aufgetaucht, der ihn 450 000 Euro Strafe kostete. Adeyemi zeigte sich den Klub-Bossen anschließend aber wohl einsichtig und entschuldigte sich auch öffentlich bei seinen Fans für die Aktion. Auf dem Platz überzeugt der Offensiv-Star derzeit mit konstant guten Leistungen. Bereits im letzten Jahr blühte er unter Chef-Trainer Niko Kovac sichtlich auf. Der Vertrag des Linksfuß läuft 2027 aus und vor kurzem hat der Flügelspieler seinen Berater gewechselt. Er wird nun von Jorge Mendes vertreten. Den Verhandlungen gibt das für die Vereinsseite einen faden Beigeschmack. Mendes war bereits mit zwei vertrauten Personen aus dem Umfeld des Spielers zu Gesprächen bei den BVB-Bossen, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Der Verein würde gerne mit dem Spieler verlängern. Das haben man laut der "Bild" auch der Adeyemi-Seite mitgeteilt. Angebote von anderen Vereinen soll es bisher demnach keine geben.

