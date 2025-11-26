- Anzeige -
Verletzungspech geht weiter

Neymar Jr.: WM 2026 in Gefahr - Brasilien-Star erneut am Knie verletzt

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 16:03 Uhr
  • Malte Ahrens

Neymar Jr. hat seine gesamte Karriere mit Verletzungen zu tun gehabt. Auch in seiner Heimat Brasilien bleibt er davon nicht verschont und fällt erneut lange aus. Die WM wird er wohl verpassen.

Wie die spanische Zeitung "AS" schreibt, hat sich Brasilien-Star Neymar Jr. erneut schwer am Knie verletzt und wird in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren können.

Der 33-Jährige habe sich eine Meniskusverletzung zugezogen und kann daher nicht mehr in den Abstiegskampf seines Teams FC Santos eingreifen. Der Traditionsverein steht drei Spieltage vor dem Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz.

Für Neymar ist es auch persönlich bitter. Die Knieverletzung ist bereits der vierte größere Ausfall in kürzester Zeit. Insgesamt verpasste er wegen Oberschenkelproblemen bisher 17 Spiele.

Erst 2024 kam der Offensivspieler von einem Kreuzbandriss zurück, den er sich Ende 2023 zugezogen hatte.

Neymar träumt von der Weltmeisterschaft 2026

Eine mögliche Rückkehr in die "Selecao" ist damit auch in weite Ferne gerückt. Sagte Nationaltrainer Carlo Ancelotti zuletzt noch: "Um im modernen Fußball sein Talent voll ausschöpfen zu können, muss ein Spieler in guter körperlicher Verfassung sein."

Die erneute Ausfallzeit wird Neymars Fitnesszustand wohl kaum positiv beeinflussen. Für eine WM-Teilnahme muss er ab Januar 2026 wohl Außergewöhnliches leisten. Zuletzt spielte Neymar im Oktober 2023 für die Nationalmannschaft.

