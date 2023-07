Anzeige

Für das DFB-Team steht am Montag-Vormittag das erste Gruppenspiel an. Für das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es in Gruppe H gegen Marokko. So könnt ihr den Turnierauftakt Deutschlands live verfolgen.

UPDATE, 24. Juli, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Marokko - DFB-Team startet mit Kantersieg

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft beginnt die WM 2023 mit einem Kantersieg. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte Marokko zum Vorrunden-Auftakt mit 6:0 (2:0).