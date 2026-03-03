Der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf, der mittlerweile in Italien spielt, träumt von einer Nominierung für die WM 2026.

Wenn Como am Dienstagabend im italienischen Pokal-Halbfinale gegen Inter Mailand antritt (ab 21:00 Uhr im Liveticker), wird bei den Gastgebern mit Marc Oliver Kempf ein Deutscher versuchen, den Ansturm der "Nerazzurri" aufzuhalten.

Der frühere Bundesliga-Profi vom SC Freiburg, dem VfB Stuttgart und Hertha BSC gehört zu den Leistungsträgern im Team von Star-Coach Cesc Fabregas - und nun geht Kempf auch verbal in die Offensive.

Der 31-Jährige hofft nämlich auf eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.