wm 2026

DFB-Team: Ehemaliger Star des VfB Stuttgart hofft auf WM-Teilnahme

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 10:38 Uhr
  • ran.de

Der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf, der mittlerweile in Italien spielt, träumt von einer Nominierung für die WM 2026.

Wenn Como am Dienstagabend im italienischen Pokal-Halbfinale gegen Inter Mailand antritt (ab 21:00 Uhr im Liveticker), wird bei den Gastgebern mit Marc Oliver Kempf ein Deutscher versuchen, den Ansturm der "Nerazzurri" aufzuhalten.

Der frühere Bundesliga-Profi vom SC Freiburg, dem VfB Stuttgart und Hertha BSC gehört zu den Leistungsträgern im Team von Star-Coach Cesc Fabregas - und nun geht Kempf auch verbal in die Offensive.

Der 31-Jährige hofft nämlich auf eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

WM 2026: Kempfs "großer Karriere-Traum"

"Für die deutsche Nationalmannschaft eine WM zu spielen, ist mein großer Karriere-Traum", sagte Kempf zuletzt in italienischen Medien über seine Ambition, es in den DFB-Kader für die Endrunde zu schaffen.

Zuletzt spielte Kempf für Deutschland in der U21, wurde 2017 Europameister mit den DFB-Junioren. Von seinen damaligen U21-Mitspielern sind heute einige längst in der A-Nationalmannschaft feste Größen, etwa Serge Gnabry und Waldemar Anton.

Für Kempf bleibt aber die Hoffnung, es als Spätstarter noch zu einer WM-Teilnahme zu schaffen.

