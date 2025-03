FIFA plant WM-Finale nach Super-Bowl-Vorbild

Der Fußball-Weltverband FIFA bauscht das WM-Finale 2026 in den USA mit einer Halbzeitshow zum Popkultur-Spektakel nach Vorbild des Super Bowl auf.

"Das wird ein historischer Moment für die WM - und eine Show, die der größten Sportveranstaltung der Welt würdig ist", schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch bei Instagram.

Das MetLife Stadium der NFL-Teams New York Giants und New York Jets soll somit am 19. Juli 2026 zur Bühne für Musik-Megastars werden. Beim Super Bowl hatte zuletzt der US-Rapper Kendrick Lamar begeistert, legendäre Shows spielten im Laufe der Jahrzehnte unter anderem Prince, Michael Jackson oder Lady Gaga.

Die USA richten das WM-Turnier gemeinsam mit Kanada und Mexiko aus.