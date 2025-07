WM 2026: Auslosung offenbar in Las Vegas

Las Vegas galt bislang auch als Favorit, was den Veranstaltungsort der Auslosung angeht. Eine offizielle Bestätigung des Weltverbands FIFA gibt es dafür aber noch nicht.

Wie "ESPN" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll das Event am Freitag, den 5. Dezember, in Las Vegas stattfinden. Als Austragungsort könnte demnach die Konzertarena Sphere dienen.

In nicht einmal einem Jahr beginnt die Fußball-WM 2026. Nun ist offenbar entschieden, wo die Auslosung stattfinden wird.

Für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen wird, sind inklusive der Gastgeber bereits 13 Nationen qualifiziert. Sportlich lösten bereits Weltmeister Argentinien, Ecuador, Rekordsieger Brasilien, Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland das WM-Ticket.

Sechs weitere Nationen - darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Playoff-Spielen. Jene sechs Teilnehmer dürften bei der Auslosung als Platzhalter ausgelost werden.

Insgesamt nehmen erstmals in der Geschichte 48 Nationen an der Endrunde teil. Zum Zeitpunkt der Auslosung werden aber erst 42 Teilnehmer ermittelt sein.

DFB-Team startet Qualifikation am 4. September

Für das DFB-Team hat die Qualifikation noch nicht einmal begonnen. Da es im Sommer noch an der Endrunde der Nations League teilnahm, greift das Team erst am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei ins Geschehen ein.

Weitere Gegner in Gruppe A sind Nordirland und Luxemburg. Direkt für die WM qualifiziert sich nur der Gruppenerste.