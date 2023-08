Frauen-WM: England wirft Deutschland-Schreck Kolumbien raus

Anzeige

Die englische Fußball-Nationalmannschaft steht nach einem knappen Sieg gegen Deutschland-Schreck Kolumbien bei der WM im Halbfinale.

Europameister England hat sich als letztes Team für das Halbfinale der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland qualifiziert.

Die Lionesses gewannen in Sydney vor 75.784 Fans in der Runde der letzten Acht gegen Deutschland-Schreck Kolumbien mit 2:1 (1:1) und treffen am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ) auf Co-Gastgeber Australien, der sich am Samstagmittag mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Frankreich (0:0 n.V.) durchsetzte. Die Engländerinnen stehen zum dritten Mal in Folge in einer WM-Vorschlussrunde.

Leicy Santos (44.) brachte die Außenseiterinnen mit einem Fernschuss in Führung, allerdings machte die englische Torfrau Mary Earps, die 2018/19 beim VfL Wolfsburg spielte, keine gute Figur. Ein wenig erinnerte die Szene an den Fauxpas von Englands Star-Keeper David Seaman bei der WM 2002 in Japan und Südkorea im Viertelfinale gegen Brasilien (1:2).

Aber auch Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez, Neuzugang von Bundesligist Werder Bremen, erlaubte sich einen schweren Patzer und ermöglichte Lauren Hemp (45.+7) im Nachsetzen den 1:1-Ausgleich. Alessia Russo (63.) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Britinnen.