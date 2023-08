Anzeige

Im Achtelfinale der Frauen-WM tritt Englands Lauren James die am Boden liegende Nigerianerin Michelle Alozie und sieht Rot. Später entschuldigt sich die Engländerin James auf Twitter. Alozie reagiert mit Verständnis - und einer großen Portion Humor.

Die englische Nationalspielerin Lauren James wurde während des Achtelfinals gegen Nigeria vom Platz gestellt, nachdem sie ihre Gegenspielerin Michelle Alozie getreten hatte.

In einer emotionalen Stellungnahme auf Social Media entschuldigte sich die 21 Jahre junge James bei Alozie und den Fans für das Frustfoul.

Die Engländerin schrieb auf Twitter: "All meine Liebe und Respekt für dich (Alozie). Es tut mir leid für das, was passiert ist. Auch an unsere englischen Fans und meine Teamkolleginnen: Es ist mir eine große Ehre, mit und für euch zu spielen. Ich verspreche, aus dieser Erfahrung zu lernen."

Alozie, die James' Tritt abbekam, äußerte sich wiederum verständnisvoll und nahm den Vorfall mit Humor.

In einem früheren Foto-Tweet des Fouls signalisierte Alozie bereits ihre Unterstützung für James, nahm die Tätlichkeit locker und kommentierte als Überschrift des Tritts bloß, "So ist das Leben eben".