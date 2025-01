Der langjährige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw kann sich kurz vor seinem 65. Geburtstag (3. Februar) eine Rückkehr zu einem potenziellen WM- oder EM-Teilnehmer vorstellen.

"Es gab in den vergangenen zwei Jahren einige Angebote, aber ich hatte nicht das Gefühl, dafür zu brennen", sagte der Weltmeister von 2014 im kicker-Interview: "Mit spannenden Optionen werde ich mich aber beschäftigen. Ich habe Erfahrung mit Nationalmannschaften und darin, ein Team mit einer Vision über zwei Jahre auf ein Turnier vorzubereiten."

Allerdings verspüre er längst nicht mehr "den Druck wie ein junger Trainer, für den es immer zeitnah weitergehen muss". Er habe seine Zeit gebraucht, um Abstand zu finden, zu reflektieren und seine Emotionen einzuordnen.

"Ich habe über die Jahre gelernt, dass ich gut in mich reinhören muss. Es ist der Vorteil des Älterwerdens, mit Ruhe auf so etwas zu blicken", sagte Löw. Seit seinem Aus bei der deutschen Nationalmannschaft nach der EM 2021 hat er kein Team mehr trainiert.

Eine Riesensause zum 65. schiebt Löw auf. "Vielleicht mache ich im Sommer eine größere Feier mit dem Freundes- und Bekanntenkreis", sagte er. "Jetzt bleibt es in kleinerer Runde mit der Familie und engsten Freunden." Fußball sei immer im Mittelpunkt seines Herzens, "und das wird auch so bleiben. Egal, ob ich an der Seitenlinie stehe oder nicht." Zuletzt war Löw von Lothar Matthäus sogar als Nachfolger von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund vorgeschlagen worden. Dies erscheint allerdings unrealistisch.