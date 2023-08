Kuss-Skandal um Luis Rubiales: Megan Rapinoe greift Verbandspräsidenten an

"So etwas lässt mich fragen, wie viel wir eigentlich aushalten müssen", sagte sie "The Athletic". "In was für einer verkehrten Welt leben wir? Auf der größten Bühne, auf der man eigentlich feiern sollte, muss sich Jenni von diesem Kerl körperlich angreifen lassen", sagt Rapinoe weiter.