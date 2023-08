WM-Wirbel: Spanischer Verbandsboss küsst Spielerin bei Siegerehrung auf den Mund

Auf TV-Aufnahmen, die sich rasch via Social Media verbreiteten, ist zu sehen, wie sich Hermoso und Rubiales zuerst jubelnd in den Armen liegen. Mitten im Taumel küsst der Funktionär die überraschte Spielerin dann auf den Mund.

In einem Insta-Live lacht die Sportlerin später in der Kabine zwar, sagt aber auch deutlich: "Was sollte ich tun? Gefallen hat es mir nicht."

In den sozialen Netzwerken sorgte die Aktion des Verbandsbosses für Entsetzen. "In meinem Land nennt man das einen Übergriff", schrieb ein User. Eine Userin formulierte: "Man nimmt sich sowas vor den Kameras und neben der Königin raus. Ich möchte nicht wissen, was die Spielerinnen über sich ergehen lassen müssen, wenn niemand dabei ist."

Ein weiterer User postete: "Dieser Typ ist ein Idiot und widerlich. Luis Rubiales sollte sofort gefeuert werden."

Der Funktionär hatte sich in seiner fünfjährigen Amtszeit zuvor bereits mehrere Skandale erlaubt. So wurde ihm in der Vergangenheit unter anderem Veruntreuung von Verbandsgeldern vorgeworfen.