Bayern-Star Leon Goretzka glaubt trotz US-Präsident Donald Trump an eine "großartige" Fußball-WM.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka blickt der WM im Sommer trotz aller Diskussionen positiv entgegen. "Natürlich bekomme ich die politischen Debatten mit", sagte der Profi von Bayern München der "Zeit" und ergänzte: "Ich gehe dennoch davon aus, dass es ein großartiges Turnier wird. In Amerika wird die Welt zu Gast sein. Das Turnier wird den Fußball dort voranbringen und viele Menschen überzeugen, dass es ein unfassbar geiles Spiel ist."

Und die umstrittene Politik des US-Präsidenten? "Donald Trump schafft es, dass wir uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer fühlen", sagte Goretzka: "Andere haben aufgeholt, aber im wichtigsten Spiel der Welt sind wir immer noch allen Kontinenten voraus. Von wegen abgehängt – auf dem Platz wird Europa es allen zeigen!"