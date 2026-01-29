- Anzeige -
- Anzeige -
Startelfcomeback nach fast 1 Jahr

FC Arsenal - Mikel Arteta freut sich über Comeback von Kai Havertz: "Das war sehr beeindruckend"

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 07:59 Uhr
  • SID

Nach Monaten des Leidens hat Kai Havertz sein Startelf-Comeback für den FC Arsenal gefeiert - und steuerte gleich zwei Scorerpunkte bei.

Ein Tor, eine Vorlage: Kai Havertz hat bei seinem Startelf-Comeback für den FC Arsenal auch seinen Trainer Mikel Arteta überrascht. "Dass er das heute nach so langer Zeit geschafft hat, war sehr beeindruckend", sagte der Spanier über die Rückkehr des deutschen Nationalspielers nach langer Leidenszeit.

Auch dank Havertz, der am dritten Treffer ebenfalls beteiligt war, schloss Arsenal durch das 3:2 gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan die Ligaphase in der Champions League mit der perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen ab. Arteta ist überzeugt: Mit Havertz ist in diesem Jahr der Titel möglich.

- Anzeige -
- Anzeige -

Havertz-Comeback: Auch Julian Nagelsmann freuts

"Die Mannschaft weiß, wie wichtig Kai für uns ist und wie er uns helfen kann, deutlich besser zu werden und ein neues Niveau zu erreichen", sagte der Teammanager des Tabellenführers der englischen Premier League. Havertz selbst werde aus seinem Comeback "jede Menge Selbstvertrauen, Freude und Energie" ziehen, meinte Arteta.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

Havertz stand zum ersten Mal nach 357 Tagen in Arsenals Startelf, erst eine Oberschenkel-, dann eine Knieverletzung hatten ihn ausgebremst. Seine Rückkehr ist auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann eine gute Nachricht: Vollständig gesund zählt der 55-malige Nationalspieler zur Offensivbesetzung der deutschen Nationalmannschaft für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 29.01.2026
  • 08:50 Uhr
Benficas Anatoli Trubin wird zum Helden
News

Champions League: Schlaglichter zum wilden Liga-Finale

  • 29.01.2026
  • 08:36 Uhr
Champions League 2025 26 League Stage Arsenal v Kairat Almaty Emirates Stadium 28.01.2026 Viktor Gyökeres of Arsenal scores and celebrates 1-0 Champions League 2025 26 League Stage Arsenal v Kairat...
News

CL-Lehren: Englische Dominanz und strauchelnde Könige

  • 29.01.2026
  • 07:20 Uhr
Held des Abends: Anatolij Trubin
News

"Totalschaden in Lissabon": Torhüter-Tor schockt Real

  • 29.01.2026
  • 06:51 Uhr
Hjulmand führte Bayer in die Play-offs
News

"Ein bisschen besonders": Bayer vor deutschen Wochen?

  • 29.01.2026
  • 06:03 Uhr
Serhou Guirassy (l.) ist aktuell glücklos
News

Kovac geduldig mit Guirassy: "Werden ihm helfen"

  • 29.01.2026
  • 05:35 Uhr
Feiernde Bayern in Eindhoven
News

Bayern vor möglichem deutschen Duell: "Sind vorbereitet!"

  • 29.01.2026
  • 05:34 Uhr
2248841469
News

Champions League 2025/26: Auslosung der Playoffs live – Alle Infos in der Übersicht

  • 29.01.2026
  • 00:25 Uhr
Kane
News

Champions League: Bayern und Bayer jubeln - Pleiten für BVB und SGE

  • 28.01.2026
  • 23:56 Uhr
2258745184

Trubins Vorgänger: Torhüter-Tore in der Champions League

  • Galerie
  • 28.01.2026
  • 23:52 Uhr