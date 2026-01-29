FC Arsenal - Mikel Arteta freut sich über Comeback von Kai Havertz: "Das war sehr beeindruckend"

Nach Monaten des Leidens hat Kai Havertz sein Startelf-Comeback für den FC Arsenal gefeiert - und steuerte gleich zwei Scorerpunkte bei.

Ein Tor, eine Vorlage: Kai Havertz hat bei seinem Startelf-Comeback für den FC Arsenal auch seinen Trainer Mikel Arteta überrascht. "Dass er das heute nach so langer Zeit geschafft hat, war sehr beeindruckend", sagte der Spanier über die Rückkehr des deutschen Nationalspielers nach langer Leidenszeit.

Auch dank Havertz, der am dritten Treffer ebenfalls beteiligt war, schloss Arsenal durch das 3:2 gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan die Ligaphase in der Champions League mit der perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen ab. Arteta ist überzeugt: Mit Havertz ist in diesem Jahr der Titel möglich.