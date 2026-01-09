Der DFB hat bekannt gegeben, wie er die WM-Tickets der günstigsten Preiskategorie an die deutschen Zuschauer verteilen will. Für eine Chance müssen Fans ganz besondere Voraussetzungen mitbringen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird einen Teil der günstigsten Tickets für die WM 2026 an seine "treuesten" Fans verteilen. Wie der Verband mitteilte, sollen die wenigen für 60 US-Dollar verfügbaren Karten zu 70 Prozent an Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten gehen.

Die restlichen 30 Prozent der rund 1600 verfügbaren günstigeren Vorrundentickets sollen über Fanclub-Betreuer und eigenständige Fanklubs an deutsche Anhänger vergeben werden.

Grundvoraussetzung zum Erhalt eines der 60-Dollar-Tickets für die Gruppenphase oder die K.o.-Runde ist eine offizielle Registrierung für Tickets im Fanblock der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA. Deadline für eine Bewerbung ist der 13. Januar.