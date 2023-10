WM in Saudi-Arabien wäre der Höhepunkt des Sportswashings

Anzeige

Spätestens seit dieser Woche dürfte feststehen, dass die WM 2034 an Saudi-Arabien geht. Angesichts der politischen Zustände im Wüstenstaat und den Taschenspielertricks der FIFA ein No Go - eigentlich. Ein Kommentar.

Von Martin Volkmar

Eigentlich steht der WM-Austragungsort 2034 schon seit gut zwei Wochen fest, aber seit dieser Woche ist die Auswahl nochmal wahrscheinlicher geworden.

Am Mittwoch erklärte der Fußballverband Indonesiens den Verzicht auf eine gemeinsame Kandidatur mit Australien und seine vollumfängliche Unterstützung für die Bewerbung Saudi-Arabiens.

Selbst wenn die Australier in der natürlich von der FIFA absichtlich bis 31. Oktober verkürzten Frist offiziell noch ihren Hut in den Ring werfen sollten, dürften sie chancenlos sein gegen den schwerreichen Wüstenstaat.

Dabei spräche eigentlich alles für eine Austragung in "Down Under". Denn Ozeanien ist der einzige Kontinent, der in den dann 104 Jahren seit der ersten Weltmeisterschaft 1930 noch nie eine Endrunde durchführen durfte. Er wäre daher schon längst mal an der Reihe gewesen.

Schließlich sind die "Aussies" Sport- und Fußball-begeistert und können perfekt Großereignisse durchführen, wie zuletzt die Frauen-WM oder auch Olympia 2000 in Sydney gezeigt haben.