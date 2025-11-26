WM 2026
WM 2026: Auftaktspiel mit Deutschland? Auf diese Gegner kann Mexiko treffen
- Veröffentlicht: 26.11.2025
- 14:19 Uhr
Die Töpfe der Auslosung zur WM 2026 stehen fest und damit auch mögliche Gruppenkonstellationen. Doch wer tritt im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Mexiko an?
Die FIFA hat das Eröffnungsspiel der WM 2026 terminiert.
Am Donnerstag, den 11. Juni 2026 startet das Turnier im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt - mit Gastgeber Mexiko.
Deutschland wird am Auftaktspiel sicher nicht teilnehmen. Mexikos Gegner wird aus Topf 3 kommen und aus elf möglichen Nationen ausgewählt:
- Norwegen
- Ägypten
- Algerien
- Schottland
- Paraguay
- Tunesien
- Elfenbeinküste
- Usbekistan
- Katar
- Saudi-Arabien
- Südafrika
Grund für diese Auswahl ist das FIFA-Verteilungsmuster für die Töpfe 2, 3 und 4, das regionale Konflikte vermeidet, etwa durch Ausschluss von CONCACAF-Teams wie Panama in Mexikos Gruppe.
WM 2026: Auslosung am 5. Dezember
Die USA treten am Freitag, 12. Juni in Los Angeles gegen eines der gleichen elf Teams an.
Kanada in Gruppe B startet ebenfalls am 12. Juni, aber gegen einen Kontrahenten aus Topf 4 - darunter Playoff-Qualifikanten wie möglicherweise Italien und kleinere Nationen wie Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti oder Neuseeland.
Der vollständige Spielplan inklusive Anstoßzeiten wird einen Tag nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember 2025 veröffentlicht.
Die deutsche Nationalmannschaft startet frühestens am 13. Juni ins Turnier.