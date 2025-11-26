Die Töpfe der Auslosung zur WM 2026 stehen fest und damit auch mögliche Gruppenkonstellationen. Doch wer tritt im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Mexiko an?

Die FIFA hat das Eröffnungsspiel der WM 2026 terminiert.

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026 startet das Turnier im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt - mit Gastgeber Mexiko.

Deutschland wird am Auftaktspiel sicher nicht teilnehmen. Mexikos Gegner wird aus Topf 3 kommen und aus elf möglichen Nationen ausgewählt:

Norwegen

Ägypten

Algerien

Schottland

Paraguay

Tunesien

Elfenbeinküste

Usbekistan

Katar

Saudi-Arabien

Südafrika

Grund für diese Auswahl ist das FIFA-Verteilungsmuster für die Töpfe 2, 3 und 4, das regionale Konflikte vermeidet, etwa durch Ausschluss von CONCACAF-Teams wie Panama in Mexikos Gruppe.