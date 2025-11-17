Anzeige
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026, Auslosung: Wann werden die WM-Gruppen ausgelost?

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 10:37 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

Anzeige
Anzeige

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

Anzeige
Anzeige

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. Sicher in Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
Mehr News und Videos
Jürgen Klinsmann lobt die deutschen Talente
News

Klinsmann: "Darum beneidet uns die ganze Fußball-Welt"

  • 20.11.2025
  • 11:51 Uhr
TSG-Trainer nach Personalbeben: &quot;Beschäftigt uns&quot;
News

Ilzer sieht möglichen Schicker-Abgang differenziert

  • 20.11.2025
  • 11:46 Uhr
02.11.2025 Fussball Herren Saison 2024 2026 Super League FC Luzern- Grasshoppers Zuerich 6:0 Bild : Jonathan Asp Jensen (GC) Aktion Einzelbild *** 02 11 2025 Soccer Men Season 2024 2026 Super Leagu...
News

Ein Talent brilliert: So läuft es für Bayerns Leihspieler

  • 20.11.2025
  • 11:33 Uhr
FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports
News

Barca-Ansage an Lewy? Bayern wohl um Millionen gebracht

  • 20.11.2025
  • 11:08 Uhr
Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Gala statt Geld: Sane schlug wohl "riesiges Angebot" aus

  • 20.11.2025
  • 10:51 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 20.11.2025
  • 10:47 Uhr
2247032568
News

WM-Playoffs: Auf wen treffen die Türkei und Italien?

  • 20.11.2025
  • 10:39 Uhr
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 20.11.2025
  • 10:35 Uhr
Deutschland Italien Nations League
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 20.11.2025
  • 10:35 Uhr
AdeyemiUpdate
News

BVB-Aus? Topklub will wohl Adeyemi

  • 20.11.2025
  • 10:26 Uhr