Leroy Sane spielt seit Sommer für Galatasaray Istanbul. Allerdings lagen dem 29-Jährigen offenbar auch noch andere Angebote vor - vor allem eines soll gewaltig gewesen sein.

Mit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul schlug Leroy Sane im Sommer ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Allerdings rief der Schritt vom FC Bayern zum türkischen Rekordmeister auch Kritik hervor: Besitzt die türkische Liga das Niveau, das es braucht, um etwa Teil der Nationalmannschaft zu bleiben?

Wie Spielervermittler George Gardi, der gemeinsam mit Sanes Berater Pini Zahavi an dem Transfer beteiligt war, nun verriet, hatte Sane durchaus andere Angebote, er habe sich aber bewusst für Galatasaray entschieden.

"Natürlich war es schwierig. Er hatte Angebote von Topklubs aus England und Deutschland", sagte Gardi im "Sky"-Interview. Finanziell habe zudem ein "riesiges Angebot aus Saudi-Arabien" vorgelegen, das Sane jedoch abgelehnt habe.

Gardi, der aktuell als einer der einflussreichsten Berater und Spielervermittler im türkischen und italienischen Fußball gilt, erklärte, wie Sane schließlich von dem Schritt in die Türkei überzeugt werden konnte.