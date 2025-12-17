WM 2026 - Beschwerde von Nigeria: Muss DR Kongo um seine mögliche Teilnahme fürchten?

Muss die DR Kongo um ihre WM-Chance fürchten? Der nigerianische Fußball-Verband (NFF) hat bei der FIFA Beschwerde eingereicht und hofft doch noch auf eine Möglichkeit, an der Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilzunehmen.

Das berichten mehrere internationale Medien übereinstimmend. Demnach wirft Nigerias Verband der DR Kongo vor, im afrikanischen Play-off-Finale in Marokko nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt zu haben. Von "Betrug" ist die Rede.

Im Zentrum der Vorwürfe stehen Spieler wie Aaron Wan-Bissaka von West Ham United. Der Verteidiger ist gebürtiger Brite und hat einen englischen Pass.

Die Regularien der DR Kongo erlauben nach Ansicht des nigerianischen Verbands aber keine doppelten Staatsbürgerschaften. Zudem monieren die Super Eagles, dass weitere Kongolesen eine französische Staatsbürgerschaft besäßen.