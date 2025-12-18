Borussia Mönchengladbach ohne Honorat, aber mit Neuhaus gegen "Voll-Brett" BVB

Borussia Mönchengladbach muss in der Bundesliga auch im letzten Spiel vor der Winterpause auf Flügelspieler Franck Honorat verzichten.

Das bestätigte Trainer Eugen Polanski vor der Partie bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/live in SAT.1 und im Joyn-Livestream).

Zählen kann Polanski dagegen wieder auf Florian Neuhaus, der die vergangenen beiden Partien wie Honorat wegen muskulärer Probleme verpasst hatte - und gegen "Voll-Brett" Dortmund laut seines Trainers gleich wieder für die Startelf infrage kommt.

"Er war drei Wochen raus, hat aber nicht drei Wochen keinen Sport gemacht", erklärte Polanski. Entscheidend sei am Ende das "Bauchgefühl" nach den abschließenden Trainingseindrücken. Neben Neuhaus kehrt ansonsten nur noch Rechtsverteidiger Joe Scally in den Kader zurück, der bei der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg (1:3) zuletzt wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte.