Anzeige
Trikot-leak

WM 2026: Del Piero leakt alle Adidas-Trikots – DFB-Design sorgt für Nostalgie

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 12:21 Uhr
  • ran.de

Prekäres Malheur von Alessandro Del Piero. Die Fußballlegende zeigt versehentlich alle von Adidas für die WM 2026 produzierten Trikots.

So schnell dürfte Alessandro Del Piero bei Adidas wohl nicht mehr willkommen sein.

Die italienische Fußballlegende postete in seiner Instagram-Story ein Foto, das offenbar alle von Adidas produzierten Trikots für die WM 2026 zeigt. Wenige Minuten später war das Bild wieder gelöscht – doch da war das Malheur längst passiert.

Aufgereiht präsentierte Del Piero damit zahlreiche Trikots, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Zwar lassen sich auf dem Bild nur einige Trikots eindeutig erkennen, doch das deutsche ist in der dritten Reihe klar zu sehen..

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

DFB-Trikot 2026: Adidas setzt wohl auf Retro-Look

Das neue DFB-Trikot erinnert stark an das legendäre Weltmeistertrikot von 1990. Ein symbolträchtiges Design: Schließlich handelt es sich um das letzte DFB-Jersey der Adidas-Ära. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf einen möglichen Titel – wenn die Geschichte sich tatsächlich wiederholen sollte.

Auch das Auswärtstrikot, das bereits vor einigen Wochen im Netz aufgetaucht war, wurde durch den unbeabsichtigten Leak nun klarer.

Mehr News und Videos zum Fußball
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Brotlose Kunst: Warum Wirtz in Liverpool noch fremdelt

  • 05.10.2025
  • 13:31 Uhr
Alejandro Grimaldo musste blutend abtransportiert werden
News

Leverkusen: Grünes Licht für Grimaldo

  • 05.10.2025
  • 13:07 Uhr
imago images 1067394494
News

Rekord-Bayern: Dominanz in der Liga – inklusive "Bierchen"

  • 05.10.2025
  • 13:00 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 05.10.2025
  • 12:37 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 05.10.2025
  • 12:34 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 05.10.2025
  • 12:30 Uhr
Gündogan sieht sein Team im Aufschwung
News

Derby-Held Gündogan: "Es wird besser"

  • 05.10.2025
  • 11:05 Uhr
Kai Wagner im Trikot von Philadelphia
News

Kai Wagner: Ein Mann für Julian Nagelsmann?

  • 05.10.2025
  • 10:14 Uhr
Trifft zum Endstand: Luis Díaz
News

Spieler des Tages: Luis Díaz (Bayern München)

  • 05.10.2025
  • 09:42 Uhr
Zunächst nur auf der Bank: Yan Diomande
News

"Schon Winterzeit": Werner gnädig mit verspätetem Diomande

  • 05.10.2025
  • 08:50 Uhr