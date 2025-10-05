Trikot-leak
WM 2026: Del Piero leakt alle Adidas-Trikots – DFB-Design sorgt für Nostalgie
- Aktualisiert: 05.10.2025
- 12:21 Uhr
- ran.de
Prekäres Malheur von Alessandro Del Piero. Die Fußballlegende zeigt versehentlich alle von Adidas für die WM 2026 produzierten Trikots.
So schnell dürfte Alessandro Del Piero bei Adidas wohl nicht mehr willkommen sein.
Die italienische Fußballlegende postete in seiner Instagram-Story ein Foto, das offenbar alle von Adidas produzierten Trikots für die WM 2026 zeigt. Wenige Minuten später war das Bild wieder gelöscht – doch da war das Malheur längst passiert.
Aufgereiht präsentierte Del Piero damit zahlreiche Trikots, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Zwar lassen sich auf dem Bild nur einige Trikots eindeutig erkennen, doch das deutsche ist in der dritten Reihe klar zu sehen..
Externer Inhalt
DFB-Trikot 2026: Adidas setzt wohl auf Retro-Look
Das neue DFB-Trikot erinnert stark an das legendäre Weltmeistertrikot von 1990. Ein symbolträchtiges Design: Schließlich handelt es sich um das letzte DFB-Jersey der Adidas-Ära. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf einen möglichen Titel – wenn die Geschichte sich tatsächlich wiederholen sollte.
Auch das Auswärtstrikot, das bereits vor einigen Wochen im Netz aufgetaucht war, wurde durch den unbeabsichtigten Leak nun klarer.