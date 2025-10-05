Prekäres Malheur von Alessandro Del Piero. Die Fußballlegende zeigt versehentlich alle von Adidas für die WM 2026 produzierten Trikots.

So schnell dürfte Alessandro Del Piero bei Adidas wohl nicht mehr willkommen sein.

Die italienische Fußballlegende postete in seiner Instagram-Story ein Foto, das offenbar alle von Adidas produzierten Trikots für die WM 2026 zeigt. Wenige Minuten später war das Bild wieder gelöscht – doch da war das Malheur längst passiert.

Aufgereiht präsentierte Del Piero damit zahlreiche Trikots, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Zwar lassen sich auf dem Bild nur einige Trikots eindeutig erkennen, doch das deutsche ist in der dritten Reihe klar zu sehen..