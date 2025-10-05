Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern auf Rekordkurs: Dominanz in der Bundesliga und Eberls "Bierchen"-Belohnung
- Aktualisiert: 05.10.2025
- 13:00 Uhr
- SID
Der FC Bayern München startet perfekt in die Bundesliga-Saison und feiert gleich mehrere Rekorde. Das Team überzeugt dabei in allen Mannschaftsteilen.
Die Bayern eilen von Rekord zu Rekord. Für den traditionellen Oktoberfest-Besuch ist die sportliche Bilanz makellos.
Doppelpacker Luis Díaz und der unersättliche Harry Kane schlüpften nach ihrem "Europa-Rekord" bester Laune in die Lederhosen, nach der perfekten ersten Saisonphase war der traditionelle Wiesn-Besuch die passende Belohnung.
- Luis Diaz erzielt das drittschnellste Bundesliga-Tor der Münchner
"Jetzt dürfen wir uns auch freuen nach den zehn Siegen", sagte Sportvorstand Max Eberl - und gab grinsend den Partybefehl: "Da können wir uns vor der Länderspielpause auch mal ein Bierchen gönnen."
Er freue sich nach dem souveränen 3:0 (2:0) am Main, "dass wir Sonntag alle zusammen sind", sagte Trainer Vincent Kompany: "Ein bisschen Kultur und Familie, wir werden die Zeit nutzen." Dabei haben die Bayern gleich in mehrerer Hinsicht Grund zum Feiern.
FC Bayern weiter auf Rekordkurs – Harry Kane verletzt sich leicht
Als erster Klub in den Top-Fünf-Ligen Europas gewannen die Münchner die ersten zehn Pflichtspiele einer Saison, Torhüter Manuel Neuer schloss mit seinem 362. Sieg in der Bundesliga zu Rekordhalter Thomas Müller auf.
Und natürlich stellte auch Kane mit seinem elften Saisontor am sechsten Spieltag mal wieder eine Bestmarke auf. "Er ist halb Mensch, halb Maschine. Das ist wirklich krass, was er leistet. Diese Saison ist einfach absolut unglaublich", schwärmte sein Teamkollege Serge Gnabry im "ZDF-Sportstudio".
Einziger Wermutstropfen beim nie gefährdeten sechsten Erfolg im sechsten Ligaspiel war die Fußverletzung von Kane nach einem Treffer von Kaua Santos kurz vor Ende.
Doch der Engländer gab selbst Entwarnung. "Mir geht es gut. Es war ein Kontakt am Knochen", sagte der Torschütze mit einem von Kühlpacks umwickelten Knöchel bei Sky: "Ein paar Tage, dann sollte es wieder in Ordnung sein."
FC Bayern: Luis Diaz in seiner Prime? Vincent Kompany reagiert
FC Bayern in Topform: Luiz Diaz beeindruckt gegen Eintracht Frankfurt
Der Erfolg beim früheren Angstgegner aus Frankfurt sei "ein weiterer Schritt in die richtige Richtung". Vor dem Clasico gegen Dortmund am 18. Oktober beträgt der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger bereits vier Punkte.
Schwächen? Bislang kaum erkennbar. "Wir sind sehr gut drauf, hatten eine sehr gute Vorbereitung", betonte Gnabry: "Wir haben eine überragende Form." Star-Neuzugang Díaz hebt die bereits in der Vorsaison starke Offensive nochmal auf ein neues Level.
Der Kolumbianer schoss in Frankfurt nach 15 Sekunden das drittschnellste Bayern-Tor der Bundesliga-Historie, legte den Treffer von Kane (27.) vor und besorgte selbst den Endstand (84.).
"Das ist das, was wir uns von Luis vorgestellt haben. Nach vorne seine Qualitäten zu haben, super zu harmonieren mit den anderen drei in der Offensive und in der Defensive eine Stütze zu sein", lobte Eberl: "Wir haben uns gewünscht und eigentlich auch erwartet, dass er das bringt. Aber dass er das von Anfang an in der Durchgängigkeit bringt, ist schon bemerkenswert." Er finde die Startphase von Díaz "beeindruckend", ergänzte Kompany.
Manuel Neuer jagt Thomas Müllers Rekord
Das gilt auch für den nächsten Meilenstein seines Keepers, gerade einmal 529 Spiele brauchte Neuer für seine Rekordmarke von 362 Bundesliga-Siegen.
"Das ist auf jeden Fall geil", sagte der 39-Jährige: "Ich freue mich erstmal, mit Thomas gleichgezogen zu sein. Das Schöne ist, dass wir noch einiges vor der Brust haben und noch Spiele kommen werden. Wir spielen immer, um zu gewinnen."
Aber vor der Jagd nach dem nächsten Sieg soll es erst noch das eine oder andere Bierchen auf der Wiesn sein.