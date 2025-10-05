Anzeige

FC Bayern weiter auf Rekordkurs – Harry Kane verletzt sich leicht Als erster Klub in den Top-Fünf-Ligen Europas gewannen die Münchner die ersten zehn Pflichtspiele einer Saison, Torhüter Manuel Neuer schloss mit seinem 362. Sieg in der Bundesliga zu Rekordhalter Thomas Müller auf. Und natürlich stellte auch Kane mit seinem elften Saisontor am sechsten Spieltag mal wieder eine Bestmarke auf. "Er ist halb Mensch, halb Maschine. Das ist wirklich krass, was er leistet. Diese Saison ist einfach absolut unglaublich", schwärmte sein Teamkollege Serge Gnabry im "ZDF-Sportstudio". Einziger Wermutstropfen beim nie gefährdeten sechsten Erfolg im sechsten Ligaspiel war die Fußverletzung von Kane nach einem Treffer von Kaua Santos kurz vor Ende. Doch der Engländer gab selbst Entwarnung. "Mir geht es gut. Es war ein Kontakt am Knochen", sagte der Torschütze mit einem von Kühlpacks umwickelten Knöchel bei Sky: "Ein paar Tage, dann sollte es wieder in Ordnung sein."

FC Bayern: Luis Diaz in seiner Prime? Vincent Kompany reagiert

FC Bayern in Topform: Luiz Diaz beeindruckt gegen Eintracht Frankfurt Der Erfolg beim früheren Angstgegner aus Frankfurt sei "ein weiterer Schritt in die richtige Richtung". Vor dem Clasico gegen Dortmund am 18. Oktober beträgt der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger bereits vier Punkte. Schwächen? Bislang kaum erkennbar. "Wir sind sehr gut drauf, hatten eine sehr gute Vorbereitung", betonte Gnabry: "Wir haben eine überragende Form." Star-Neuzugang Díaz hebt die bereits in der Vorsaison starke Offensive nochmal auf ein neues Level. Der Kolumbianer schoss in Frankfurt nach 15 Sekunden das drittschnellste Bayern-Tor der Bundesliga-Historie, legte den Treffer von Kane (27.) vor und besorgte selbst den Endstand (84.). "Das ist das, was wir uns von Luis vorgestellt haben. Nach vorne seine Qualitäten zu haben, super zu harmonieren mit den anderen drei in der Offensive und in der Defensive eine Stütze zu sein", lobte Eberl: "Wir haben uns gewünscht und eigentlich auch erwartet, dass er das bringt. Aber dass er das von Anfang an in der Durchgängigkeit bringt, ist schon bemerkenswert." Er finde die Startphase von Díaz "beeindruckend", ergänzte Kompany.

