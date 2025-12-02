Die Auslosung für die zwölf Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor. ran hat alle wichtigen News im Ticker. Die WM 2026 in Nordamerika wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. WM 2026: Die Auslosung der Gruppen HEUTE ab 18 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

ran hat alle wichtigen News im Ticker zusammengefasst.

Update, 5. Dezember, 14:09 Uhr: FIFA-Generalsekretär nennt Details zur Spielplan-Gestaltung +++ Am Abend werden bei der Auslosung die WM-Gruppen ermittelt, am Samstagabend schließlich wird der detaillierte Spielplan mit allen Anstoßzeiten und Spielorten veröffentlicht. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte im Vorfeld genauer, wie die Gestaltung des Spielplans ablaufen wird. Demnach werde die FIFA "daran arbeiten, die bestmöglichen Bedingungen für die Spieler zu schaffen – auch was die Duelle und die Austragungsorte angeht, damit die Teams und die Fans die bestmöglichen Bedingungen haben", sagte der 45-Jährige. Sobald der Spielplan feststeht, beginne zudem auch "eine neue Phase des Ticketverkaufs". Das bedeutet, dass "die Fans auf unsere Website gehen und beginnen können, auch Einzeltickets zu kaufen. Da wir am Samstag den vollständigen Spielplan kennen, können die Fans dann auch gezielt bestimmte Spiele auswählen", erklärte Grafström.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Update, 3. Dezember 20:06 Uhr: WM 2026 - Tom Brady wird bei der Auslosung dabei sein Zwei Tage vor der Auslosung in Washington D.C. werden immer mehr Details bekannt, was das Personal für die Show im John F. Kennedy Center betrifft. Die FIFA hat bekannt gegeben, dass Rio Ferdinand die Ziehung leiten wird. Unterstützt wird der ehemalige englische Nationalspieler von der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson und Eli Manning. Die NFL-Ikone ist offiziell als "Red Carpet Host" vorgesehen, wird also vom roten Teppich berichten. Die Lose werden von Legenden der vier großen US-Ligen gezogen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Shaquille O'Neal (NBA) und Aaron Judge (MLB). Die vier Superstars übernehmen damit eine ganz besondere Aufgabe und werden entscheiden, welche Gegner Deutschland zugelost bekommt. Auch interessant: WM 2026 - Uli Hoeneß teilt aus: Kritik an Infantino, WM-Aufblähung, UEFA und den Grünen. Und: WM 2026: Vor Auslosung - "Clownesk" - Kritik an Infantino, FIFA-"Friedenspreis" für Donald Trump?

Update, 3. Dezember 07:57 Uhr: WM 2026 - Heidi Klum moderiert Auslosung Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden. "Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagte Klum. "Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften." Bei der Auslosung werden auch andere Stars sein. Neben Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People ("Y.M.C.A.") hat sich auch US-Präsident Donald Trump angekündigt. Mehr Infos: Die Lostöpfe zur Gruppenauslosung und alle Informationen zur Auslosung im Überblick. Außerdem: WM 2026: VAR soll noch mehr Macht bekommen

Update, 2. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen". Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten. Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle.

