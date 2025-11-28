WM 2026: Iranische Delegation boykottiert Gruppen-Auslosung in Washington

Bei der Auslosung zur Fußball-WM 2026 in Nordamerika wird eine Delegation fehlen: Die Repräsentanten des Iran haben kein Visum für ihren Besuch in Washington D.C. bekommen.

Die iranische Delegation wird die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA boykottieren. Das teilte der Verband am Freitag mit. Demnach sei mehreren Vertretern im Vorfeld der Veranstaltung, die am kommenden Freitag in Washington D.C. stattfindet, das Visum verweigert worden.

"Wir haben der FIFA mitgeteilt, dass die getroffenen Entscheidungen nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der Auslosung der Weltmeisterschaft teilnehmen werden", erklärte der Sprecher des iranischen Fußballverbands im staatlichen Fernsehen.