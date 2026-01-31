Beim mutmaßlich neuen Aufwärmshirt der deutschen Nationalmannschaft trauen einige Fans ihren Augen nicht. Hot oder Schrott? Seht selbst. "Wir bereiten dem Gegner schon vor dem Spiel Kopfschmerzen." "Ach, du Scheiße". "Meine Augen bluten." "Das gibt 'ne neue Staatsdiskussion." Was die Fans auf "X" die Augen reiben lässt? Das mutmaßlich neue Aufwärmshirt der deutschen Nationalmannschaft für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli).

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

Der Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat sich laut "Footy Headlines" nämlich für ein Kaleidoskop-artiges Jersey in den traditionellen Farben Schwarz, Rot und Gold entschieden. Optisch durchaus eine Herausforderung. "Wer entwirft sowas?", fragt ein User. Die Antwort: Ausrüster Adidas natürlich. DFB-Präsidium veröffentlicht Stellungnahme zur WM-Boykott-Debatte

- Anzeige -

Reaktion auf neues DFB-Shirt: "Retro, aber 'n banger" Das meistens gut informierte Portal leakte den offenbar neuen Dress. Die Farbenexplosion ruft aber nicht nur Kritik hervor, sondern hat auch schon Fans. "Warum kann das nicht unser richtiges Trikot sein? So fantastisch", schwärmt ein User. Ein anderer schreibt nostalgisch: "Find's richtig geil. Ist halt retro. Aber 'n banger." Ein weiterer User kommentiert: "Ist es schrecklich oder der absolute Kracher? Ich habe mich noch nicht entschieden." ran zeigt die besten Reaktionen aus dem Netz.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -