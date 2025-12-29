wm 2026 in kanada, usa und mexiko
WM 2026: Ticket-Wucher! FIFA-Präsident Gianni Infantino rechtfertigt hohe Preise der Weltmeisterschaft
- Veröffentlicht: 29.12.2025
- 19:04 Uhr
- ran.de
FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt die hohen Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Für den 55-Jährigen sind die Summen nur eine Reaktion auf die rekordverdächtige Nachfrage.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die massiv steigenden Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verteidigt.
Nachdem Fanverbände die Kosten als "skandalös" bezeichneten, reagierte der FIFA-Boss mit dem Hinweis auf eine enorme Nachfrage. Laut Infantino spiegele der hohe Preis lediglich das weltweite Interesse wider.
Tickets für Gruppenspiele der WM in den USA, Kanada und Mexiko sollen rund dreimal so teuer sein wie noch 2022. Für das Finale kostet der günstigste Platz umgerechnet knapp 3.600 Euro – ein Wert, der einen großen Aufschrei unter Anhängern auslöste.
Beim "World Sports Summit" in Dubai erklärte Infantino: "Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Angebot und in 15 Tagen erhielten wir 150 Millionen Ticketanfragen. Also 10 Millionen Ticketanfragen jeden einzelnen Tag. Es zeigt, wie mächtig die Weltmeisterschaft ist."
WM 2026: Reduzierte Ticketkontingente als Zugeständnis der FIFA
Infantino verdeutlichte die Dimensionen mit einem Vergleich: "In den fast 100 Jahren der Weltmeisterschaft hat die FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In zwei Wochen hätten wir also 300 Jahre Weltmeisterschaften gefüllt. Stellen Sie sich das vor. Das ist absolut verrückt."
Weiter erklärt er: "Wichtig ist, dass die daraus generierten Einnahmen wieder in das Spiel auf der ganzen Welt fließen. Ohne die FIFA gäbe es in 150 Ländern weltweit keinen Fußball."
Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Kapazität: 71.000
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale
Boston/Foxborough: Gillette Stadium
Kapazität: 68.756
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Dallas: AT&T-Stadium
Kapazität: 80.000 bis 108.713
WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)
Houston: NRG Stadium
Kapazität: 71.500
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Kansas City: Arrowhead Stadium
Kapazität: 76.416
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Los Angeles: SoFi Stadium
Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
Miami: Hard Rock Stadium
Kapazität: 65.326
WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)
New York/New Jersey: MetLife Stadium
Kapazität: 82.500
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)
Philadelphia: Lincoln Financial Field
Kapazität: 69.176
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)
San Francisco: Levi's Stadium
Kapazität: 68.500
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Seattle: Lumen Field
Kapazität: 67.000
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
Kapazität: 45.500
WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)
Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
Kapazität: 81.070
WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
Kapazität: 51.000
WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Toronto/Kanada: BMO Field
Kapazität: 30.991
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
Kapazität: 21.000 - 54.320
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
Nach massiver Kritik kündigte die FIFA an, ein begrenztes Ticketkontingent zu einem niedrigeren Preis anzubieten. Rund zehn Prozent der Karten werden für 60 US-Dollar erhältlich sein.
Zum Auftakt trifft Deutschland am 14. Juni in Houston auf Curaçao – auch hier stehen somit insgesamt 581 günstige Plätze bereit.
"Football Supporters’ Europe" zeigte sich weiterhin empört und sprach von einem Bruch mit der Tradition des Turniers: "Dies ist ein monumentaler Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft, der den Beitrag der Fans zu dem Spektakel, das es ist, ignoriert."