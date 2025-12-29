- Anzeige -
- Anzeige -
wm 2026 in kanada, usa und mexiko

WM 2026: Ticket-Wucher! FIFA-Präsident Gianni Infantino rechtfertigt hohe Preise der Weltmeisterschaft

  • Veröffentlicht: 29.12.2025
  • 19:04 Uhr
  • ran.de

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt die hohen Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Für den 55-Jährigen sind die Summen nur eine Reaktion auf die rekordverdächtige Nachfrage.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die massiv steigenden Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verteidigt.

Nachdem Fanverbände die Kosten als "skandalös" bezeichneten, reagierte der FIFA-Boss mit dem Hinweis auf eine enorme Nachfrage. Laut Infantino spiegele der hohe Preis lediglich das weltweite Interesse wider.

Tickets für Gruppenspiele der WM in den USA, Kanada und Mexiko sollen rund dreimal so teuer sein wie noch 2022. Für das Finale kostet der günstigste Platz umgerechnet knapp 3.600 Euro – ein Wert, der einen großen Aufschrei unter Anhängern auslöste.

Beim "World Sports Summit" in Dubai erklärte Infantino: "Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Angebot und in 15 Tagen erhielten wir 150 Millionen Ticketanfragen. Also 10 Millionen Ticketanfragen jeden einzelnen Tag. Es zeigt, wie mächtig die Weltmeisterschaft ist."

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Reduzierte Ticketkontingente als Zugeständnis der FIFA

Infantino verdeutlichte die Dimensionen mit einem Vergleich: "In den fast 100 Jahren der Weltmeisterschaft hat die FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In zwei Wochen hätten wir also 300 Jahre Weltmeisterschaften gefüllt. Stellen Sie sich das vor. Das ist absolut verrückt."

Weiter erklärt er: "Wichtig ist, dass die daraus generierten Einnahmen wieder in das Spiel auf der ganzen Welt fließen. Ohne die FIFA gäbe es in 150 Ländern weltweit keinen Fußball."

- Anzeige -
- Anzeige -

Offiziell! WM 2026: In diesen NFL-Stadien wird gespielt

1 / 17
<em>Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA<br> Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)<br>Auch interessant:&nbsp;<a data-li-document-ref="591639" href="https://www.ran.de/sports/wm202645-millionen-ticketanfragen-in-der-ersten-phase-591639">WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase</a></em>
© imago

Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

<strong>Atlanta: Mercedes-Benz Stadium</strong><br> Kapazität: 71.000<br>WM-Spiele:&nbsp; 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale
© 2017 Getty Images

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Kapazität: 71.000
WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

<strong>Boston/Foxborough: Gillette Stadium</strong><br> Kapazität: 68.756&nbsp;<br>WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© 2018 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium
Kapazität: 68.756 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

<strong>Dallas: AT&amp;T-Stadium</strong><br> Kapazität: 80.000 bis 108.713&nbsp;<br>WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)
© 2010 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium
Kapazität: 80.000 bis 108.713 
WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

<strong>Houston: NRG Stadium</strong><br> Kapazität: 71.500&nbsp;<br>WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2007 Getty Images

Houston: NRG Stadium
Kapazität: 71.500 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

<strong>Kansas City: Arrowhead Stadium</strong><br> Kapazität: 76.416&nbsp;<br>WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© 2011 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium
Kapazität: 76.416 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

<strong>Los Angeles: SoFi Stadium</strong><br> Kapazität:&nbsp;70.270 (bis zu&nbsp;100.240 Plätze)&nbsp;<br>WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© getty

Los Angeles: SoFi Stadium
Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

<strong>Miami: Hard Rock Stadium</strong><br> Kapazität: 65.326&nbsp;<br>WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)
© 2017 Getty Images

Miami: Hard Rock Stadium
Kapazität: 65.326 
WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

<strong>New York/New Jersey: MetLife Stadium</strong><br> Kapazität: 82.500&nbsp;<br>WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)
© 2016 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium
Kapazität: 82.500 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

<strong>Philadelphia: Lincoln Financial Field</strong><br> Kapazität: 69.176&nbsp;<br>WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)
© 2017 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field
Kapazität: 69.176 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

<strong>San Francisco: Levi's Stadium</strong><br> Kapazität: 68.500&nbsp;<br>WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© 2016 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium
Kapazität: 68.500 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

<strong>Seattle: Lumen Field</strong><br> Kapazität: 67.000&nbsp;<br>WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field
Kapazität: 67.000 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

<strong>Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron</strong><br> Kapazität:&nbsp;45.500<br>WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)
© getty

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
Kapazität: 45.500
WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

<strong>Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion</strong><br> Kapazität:&nbsp;81.070&nbsp;<br>WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2017 Getty Images

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
Kapazität: 81.070 
WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

<strong>Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer</strong><br> Kapazität: 51.000<br>WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© imago

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
Kapazität: 51.000
WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

<strong>Toronto/Kanada: BMO Field</strong><br> Kapazität: 30.991<br>WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© getty

Toronto/Kanada: BMO Field
Kapazität: 30.991
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

<strong>Vancouver/Kanada: BC Place Stadium</strong><br> Kapazität: 21.000 - 54.320&nbsp;<br>WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2020 Getty Images

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
Kapazität: 21.000 - 54.320 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Nach massiver Kritik kündigte die FIFA an, ein begrenztes Ticketkontingent zu einem niedrigeren Preis anzubieten. Rund zehn Prozent der Karten werden für 60 US-Dollar erhältlich sein.

Zum Auftakt trifft Deutschland am 14. Juni in Houston auf Curaçao – auch hier stehen somit insgesamt 581 günstige Plätze bereit.

"Football Supporters’ Europe" zeigte sich weiterhin empört und sprach von einem Bruch mit der Tradition des Turniers: "Dies ist ein monumentaler Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft, der den Beitrag der Fans zu dem Spektakel, das es ist, ignoriert."

Mehr News und Videos
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 29.12.2025
  • 13:57 Uhr
Thomas Müller spielt mittlerweile für Vancouver
News

"Pflicht": Müller fordert WM-Weiterkommen vom DFB-Team

  • 24.12.2025
  • 07:28 Uhr
imago images 1069748698
News

Verletzungs-Schock für Barca und Dänemark

  • 21.12.2025
  • 16:09 Uhr
Pure Erleichterung nach Abpfiff: Neymar
News

"Ancelotti, hilf uns": Neymar glaubt an WM-Teilnahme und Titel

  • 21.12.2025
  • 08:56 Uhr
imago images 1069184184
News

Kane über WM: "Die Fans sehen uns als Titelanwärter!"

  • 19.12.2025
  • 13:35 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 19.12.2025
  • 08:36 Uhr
Fans Elfenbeinküste
News

WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner

  • 18.12.2025
  • 16:33 Uhr
imago images 0711085781
News

Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

  • 18.12.2025
  • 15:58 Uhr
Nigeria hofft doch noch auf eine WM-Chance
News

WM 2026 - Beschwerde von Nigeria: Muss DR Kongo um seine mögliche Teilnahme fürchten?

  • 18.12.2025
  • 10:49 Uhr
Die FIFA wertet drei Spiele Malaysias mit 0:3
News

Malaysias Einbürgerungsskandal: Drei Mal 0:3!

  • 17.12.2025
  • 15:58 Uhr