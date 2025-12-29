FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt die hohen Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Für den 55-Jährigen sind die Summen nur eine Reaktion auf die rekordverdächtige Nachfrage.

Nachdem Fanverbände die Kosten als "skandalös" bezeichneten, reagierte der FIFA-Boss mit dem Hinweis auf eine enorme Nachfrage. Laut Infantino spiegele der hohe Preis lediglich das weltweite Interesse wider.

Tickets für Gruppenspiele der WM in den USA, Kanada und Mexiko sollen rund dreimal so teuer sein wie noch 2022. Für das Finale kostet der günstigste Platz umgerechnet knapp 3.600 Euro – ein Wert, der einen großen Aufschrei unter Anhängern auslöste.

Beim "World Sports Summit" in Dubai erklärte Infantino: "Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Angebot und in 15 Tagen erhielten wir 150 Millionen Ticketanfragen. Also 10 Millionen Ticketanfragen jeden einzelnen Tag. Es zeigt, wie mächtig die Weltmeisterschaft ist."